В Барнауле и Бийске ввели режим "черного неба"

Угроза сохранится до вечера 29 ноября

27 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Смог в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Режим "черного неба" ввели в Барнауле и Бийске. Он действует с 16:00 26 ноября. Об этом сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.

По прогнозу синоптиков, смог продержится над городами до 16:00 29 ноября.

"В период с 16:00 часов 26 ноября до 16:00 часов 29 ноября на территории г. Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – рассказали в региональном Гидрометцентре.

Аналогичное предупреждение объявили для Бийска.

Период "черного неба" может негативно сказаться на состоянии здоровья горожан. Некоторые могут чувствовать першение в горле, головные боли, а также раздражения глаз. Особенно это касается больных бронхиальной астмой: у них смог может провоцировать приступы удушья.