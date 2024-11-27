В Барнауле и Бийске ввели режим "черного неба"
Угроза сохранится до вечера 29 ноября
27 ноября 2024, 10:15, ИА Амител
Режим "черного неба" ввели в Барнауле и Бийске. Он действует с 16:00 26 ноября. Об этом сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.
По прогнозу синоптиков, смог продержится над городами до 16:00 29 ноября.
"В период с 16:00 часов 26 ноября до 16:00 часов 29 ноября на территории г. Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – рассказали в региональном Гидрометцентре.
Аналогичное предупреждение объявили для Бийска.
Период "черного неба" может негативно сказаться на состоянии здоровья горожан. Некоторые могут чувствовать першение в горле, головные боли, а также раздражения глаз. Особенно это касается больных бронхиальной астмой: у них смог может провоцировать приступы удушья.
10:32:57 27-11-2024
Чо делать-то надо?
10:39:39 27-11-2024
Гость (10:32:57 27-11-2024) Чо делать-то надо?... Не дышать.
10:43:36 27-11-2024
Гость (10:32:57 27-11-2024) Чо делать-то надо?... на постоянный режим воздухомойку и увлажнитель. герметизация помещений жилых.
ну и чокаться за светлое будущее.
08:07:50 28-11-2024
Гость (10:32:57 27-11-2024) Чо делать-то надо?... Я себе бризер установил, попробуйте, отлично очищает входящий воздух.