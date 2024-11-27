НОВОСТИЭкология

В Барнауле и Бийске ввели режим "черного неба"

Угроза сохранится до вечера 29 ноября

27 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Смог в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Смог в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Режим "черного неба" ввели в Барнауле и Бийске. Он действует с 16:00 26 ноября. Об этом сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.

По прогнозу синоптиков, смог продержится над городами до 16:00 29 ноября.

"В период с 16:00 часов 26 ноября до 16:00 часов 29 ноября на территории г. Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – рассказали в региональном Гидрометцентре.

Аналогичное предупреждение объявили для Бийска.

Период "черного неба" может негативно сказаться на состоянии здоровья горожан. Некоторые могут чувствовать першение в горле, головные боли, а также раздражения глаз. Особенно это касается больных бронхиальной астмой: у них смог может провоцировать приступы удушья.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Закройте окна и не гуляйте. Сколько дней в Барнауле сохранится режим "черного неба"?

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Бийск Экология

Комментарии 4

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Гость

10:32:57 27-11-2024

Чо делать-то надо?

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Гость1

10:39:39 27-11-2024

Гость (10:32:57 27-11-2024) Чо делать-то надо?... Не дышать.

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Мусик

10:43:36 27-11-2024

Гость (10:32:57 27-11-2024) Чо делать-то надо?... на постоянный режим воздухомойку и увлажнитель. герметизация помещений жилых.
ну и чокаться за светлое будущее.

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Гость

08:07:50 28-11-2024

Гость (10:32:57 27-11-2024) Чо делать-то надо?... Я себе бризер установил, попробуйте, отлично очищает входящий воздух.

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