В Барнауле иномарка на большой скорости влетела в пассажирский автобус
Легковушка получила серьёзные повреждения, а у автобуса треснуло стекло в двери
05 марта 2023, 10:55, ИА Амител
Фото: "Барнаул 22"
Вечером 4 марта в Барнауле на пересечении улицу Антона Петрова и Телефонной столкнулись автомобиль Toyota и автобус № 53. Согласно кадрам с места происшествия, которые опубликовали в сообществе Barnaul 22, в момент столкновения в общественном транспорте находились люди.
По словам очевидцев, иномарка на большой скорости столкнулась с автобусом. Легковушка получила серьёзные повреждения передней части, а у автобуса треснуло стекло в двери.
О пострадавших не сообщается. Другие подробности аварии выясняются.
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