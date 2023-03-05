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В Барнауле иномарка на большой скорости влетела в пассажирский автобус

Легковушка получила серьёзные повреждения, а у автобуса треснуло стекло в двери

05 марта 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: "Барнаул 22"
Фото: "Барнаул 22"

Вечером 4 марта в Барнауле на пересечении улицу Антона Петрова и Телефонной столкнулись автомобиль Toyota и автобус № 53. Согласно кадрам с места происшествия, которые опубликовали в сообществе Barnaul 22, в момент столкновения в общественном транспорте находились люди. 

По словам очевидцев, иномарка на большой скорости столкнулась с автобусом. Легковушка получила серьёзные повреждения передней части, а у автобуса треснуло стекло в двери.

О пострадавших не сообщается. Другие подробности аварии выясняются.

Комментарии 5

  • Итак парк автобусов деградирует, так ещё и ДТП на дорогах их выводят из строя. Скоро как в Африке - на крышах будем ездить. Только в Африке теплее. Ну, что ж, придётся тулуп одевать.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Спешил в автобус сесть.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Не спеши, а то успеешь
    05 марта, Гость   Ответить
  • Марк был хороший
    05 марта, Гость   Ответить
  • Хорошо ещё что иномарки,мчащиеся на большой скорости по ледяной дороге не деградируют.А в Африке им вовсе цены нет.В Африке, там вообще поворотов меньше.
    05 марта, Гость   Ответить
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