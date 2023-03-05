В Барнауле иномарка на большой скорости влетела в пассажирский автобус

Легковушка получила серьёзные повреждения, а у автобуса треснуло стекло в двери

05 марта 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: "Барнаул 22"

Вечером 4 марта в Барнауле на пересечении улицу Антона Петрова и Телефонной столкнулись автомобиль Toyota и автобус № 53. Согласно кадрам с места происшествия, которые опубликовали в сообществе Barnaul 22, в момент столкновения в общественном транспорте находились люди.

По словам очевидцев, иномарка на большой скорости столкнулась с автобусом. Легковушка получила серьёзные повреждения передней части, а у автобуса треснуло стекло в двери.

О пострадавших не сообщается. Другие подробности аварии выясняются.