В Барнауле ищут актеров массовки на роль зомби в новой российской комедии

За одну смену актерам обещают платить по 3,5 тысячи рублей

15 ноября 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле объявили кастинг на роль зомби, полицейских и военных для новой отечественной комедии. Вакансия появилась в паблике "Халтура Барнаул|Работа/подработка" во "ВКонтакте".

Массовка нужна для "крутой российской комедии" с участием известных актеров – она должна выйти в прокат в середине 2024 года. От желающих нужно лишь соответствовать возрастному ограничению, от 14 до 60 лет, сделать репост и открыть доступ к своей странице в соцсети с фотографией.

Проявившим интерес предложат разные роли. Съемки будут проходить с 22 ноября по 5 декабря в Барнауле в три смены. За одну актерам обещают платить по 3,5 тысячи рублей, а в день можно брать не больше двух. Деньги будут зачислять на карту, а также обещают обеспечить бесплатным питанием. В объявлении подчеркивается, что вложений никаких нет.

Отметим, что ни контактов, ни имен, ни данных о кинокомпании нет. Вероятно, информация не раскрывается специально, однако желающим все же лучше быть осторожными.