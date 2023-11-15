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В Барнауле ищут актеров массовки на роль зомби в новой российской комедии

За одну смену актерам обещают платить по 3,5 тысячи рублей

15 ноября 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле объявили кастинг на роль зомби, полицейских и военных для новой отечественной комедии. Вакансия появилась в паблике "Халтура Барнаул|Работа/подработка" во "ВКонтакте".

Массовка нужна для "крутой российской комедии" с участием известных актеров – она должна выйти в прокат в середине 2024 года. От желающих нужно лишь соответствовать возрастному ограничению, от 14 до 60 лет, сделать репост и открыть доступ к своей странице в соцсети с фотографией.

Проявившим интерес предложат разные роли. Съемки будут проходить с 22 ноября по 5 декабря в Барнауле в три смены. За одну актерам обещают платить по 3,5 тысячи рублей, а в день можно брать не больше двух. Деньги будут зачислять на карту, а также обещают обеспечить бесплатным питанием. В объявлении подчеркивается, что вложений никаких нет.

Отметим, что ни контактов, ни имен, ни данных о кинокомпании нет. Вероятно, информация не раскрывается специально, однако желающим все же лучше быть осторожными.

Барнаул культура Кино

Комментарии 21

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Жора

21:00:27 15-11-2023

Каких вл А жений не будет? Точно не будет?

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ДМ

21:05:53 15-11-2023

Любопытно, но обидно - ВКонтакте не зарегистрирован.

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Гость

09:51:22 16-11-2023

ДМ (21:05:53 15-11-2023) Любопытно, но обидно - ВКонтакте не зарегистрирован.... дискриминация ! А вне "ВКонтакте" уже не попасть на кастинг?

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Гость

22:03:24 15-11-2023

А зачем искать? Примерно 2/3 жителей, а то и больше- именно то, что нужно)

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Серж

01:35:03 16-11-2023

Развод

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Ussinka

01:36:14 16-11-2023

Нда, лишь бы написать...

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Виталий

01:55:56 16-11-2023

Бред

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Гость

06:52:47 16-11-2023

В Барнауле очень удачное место для поиска массовки зомби. Особенно по пятницам. Хотя и в обычные дни тут большинство населения живет не приходя в сознание.

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Гость

07:04:40 16-11-2023

Ночью на Осипенко приезжайте и снимайте без грима массовку на халяву!

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Гость

08:36:00 16-11-2023

Гость (07:04:40 16-11-2023) Ночью на Осипенко приезжайте и снимайте без грима массовку н... Там заодно и морду набью бесплатно, всё для фильма😆😆

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Гоша

09:10:45 16-11-2023

Контактов нет, видать надо подписаться на группу и в ЛС группы писать, при том что твоя страница должна быть открытой как и сообщения. Лично я считаю разводом а минусы ставят обиженки которых даже в бесплатном порно не снимают.

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Гость

09:13:44 16-11-2023

мылодраму 3 снимать будут?

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Зомби

09:30:59 16-11-2023

Хорошая попытка, но нет

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Гость

10:07:51 16-11-2023

Лохов ищут, а не актеров.. думаю их будет предостаточно!

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Гость

10:15:49 16-11-2023

Не там ищут. Автобус №57 утром. Сэкономите на гриме. Не благодарите.

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Гость

11:22:42 16-11-2023

Вспомнился анекдот : Ситуация обычная: композитор, денег нет, заказов нет. Вдруг предлагают музыку написать к порнофильму. Выбирать не приходится, написал. Однажды решил посмотреть, как это все в фильме смотрится. Шляпу надвинул, черные очки надел, пришел в кинотеатр. Сидит, смотрит. На экране трах-трах, и так, и этак, и еще вот этак. Мужику неудобно, крутится, на соседей смотрит. А рядом с ним пожилая пара, серьезная такая. Тут на экране новый персонаж, здоровенный дог, который сходу всех героинь ...., а потом и всех героев. Ну, мужик уже не знает, куда деваться. Поворачивается к соседям и говорит: - Да я, в общем, сюда пришел только музыку послушать. А старушка ему: - А мы только нашего Рексика посмотреть. Так вот Рексики, смотрите что бы потом не было стыдно что вас сняли в "крутой Российской комедии"

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Гость

13:51:58 16-11-2023

Помню на "Мосфильме" объявление - для массовки требуются люди с глупым выражением лица. Никто не пришёл....

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Илья

14:23:22 16-11-2023

Во многих городах это объявление

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Женя

00:14:22 17-11-2023

Я готов

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Кислый

08:52:06 17-11-2023

1. Не только Барнаул, рассылка и по другим городам региона и соседних. 2. "Необходимо отключить коментарии в репосте". 3. Уже было, в других регинах. Казалось бы в чём подвох? А потом: "На почту кастинг менеджерам приходит огромное количество заявок на участие. К сожалению больше половины людей не приходит на съёмки, в результате имеется печальный опыт сорванных съемок. Процедурой подтверждения человек подтверждает, что он действительно придет на съемки. Таким образом, работодателю, то есть нам гарантируется, что наберется необходимое количество массовщиков. Для прохождения процедуры подтверждения необходимо внести 150 рублей на счет киностудии... " © Источник: https://spbmassovki.ru/viewtopic.php?t=1742

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Евген

11:39:33 17-11-2023

Очередная дичь. Даже представить боюсь если узнаю знакомого в этой роли

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