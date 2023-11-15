В Барнауле ищут актеров массовки на роль зомби в новой российской комедии
За одну смену актерам обещают платить по 3,5 тысячи рублей
15 ноября 2023, 20:25, ИА Амител
В Барнауле объявили кастинг на роль зомби, полицейских и военных для новой отечественной комедии. Вакансия появилась в паблике "Халтура Барнаул|Работа/подработка" во "ВКонтакте".
Массовка нужна для "крутой российской комедии" с участием известных актеров – она должна выйти в прокат в середине 2024 года. От желающих нужно лишь соответствовать возрастному ограничению, от 14 до 60 лет, сделать репост и открыть доступ к своей странице в соцсети с фотографией.
Проявившим интерес предложат разные роли. Съемки будут проходить с 22 ноября по 5 декабря в Барнауле в три смены. За одну актерам обещают платить по 3,5 тысячи рублей, а в день можно брать не больше двух. Деньги будут зачислять на карту, а также обещают обеспечить бесплатным питанием. В объявлении подчеркивается, что вложений никаких нет.
Отметим, что ни контактов, ни имен, ни данных о кинокомпании нет. Вероятно, информация не раскрывается специально, однако желающим все же лучше быть осторожными.
21:00:27 15-11-2023
Каких вл А жений не будет? Точно не будет?
21:05:53 15-11-2023
Любопытно, но обидно - ВКонтакте не зарегистрирован.
09:51:22 16-11-2023
ДМ (21:05:53 15-11-2023) Любопытно, но обидно - ВКонтакте не зарегистрирован.... дискриминация ! А вне "ВКонтакте" уже не попасть на кастинг?
22:03:24 15-11-2023
А зачем искать? Примерно 2/3 жителей, а то и больше- именно то, что нужно)
01:35:03 16-11-2023
Развод
01:36:14 16-11-2023
Нда, лишь бы написать...
01:55:56 16-11-2023
Бред
06:52:47 16-11-2023
В Барнауле очень удачное место для поиска массовки зомби. Особенно по пятницам. Хотя и в обычные дни тут большинство населения живет не приходя в сознание.
07:04:40 16-11-2023
Ночью на Осипенко приезжайте и снимайте без грима массовку на халяву!
08:36:00 16-11-2023
Гость (07:04:40 16-11-2023) Ночью на Осипенко приезжайте и снимайте без грима массовку н... Там заодно и морду набью бесплатно, всё для фильма😆😆
09:10:45 16-11-2023
Контактов нет, видать надо подписаться на группу и в ЛС группы писать, при том что твоя страница должна быть открытой как и сообщения. Лично я считаю разводом а минусы ставят обиженки которых даже в бесплатном порно не снимают.
09:13:44 16-11-2023
мылодраму 3 снимать будут?
09:30:59 16-11-2023
Хорошая попытка, но нет
10:07:51 16-11-2023
Лохов ищут, а не актеров.. думаю их будет предостаточно!
10:15:49 16-11-2023
Не там ищут. Автобус №57 утром. Сэкономите на гриме. Не благодарите.
11:22:42 16-11-2023
Вспомнился анекдот : Ситуация обычная: композитор, денег нет, заказов нет. Вдруг предлагают музыку написать к порнофильму. Выбирать не приходится, написал. Однажды решил посмотреть, как это все в фильме смотрится. Шляпу надвинул, черные очки надел, пришел в кинотеатр. Сидит, смотрит. На экране трах-трах, и так, и этак, и еще вот этак. Мужику неудобно, крутится, на соседей смотрит. А рядом с ним пожилая пара, серьезная такая. Тут на экране новый персонаж, здоровенный дог, который сходу всех героинь ...., а потом и всех героев. Ну, мужик уже не знает, куда деваться. Поворачивается к соседям и говорит: - Да я, в общем, сюда пришел только музыку послушать. А старушка ему: - А мы только нашего Рексика посмотреть. Так вот Рексики, смотрите что бы потом не было стыдно что вас сняли в "крутой Российской комедии"
13:51:58 16-11-2023
Помню на "Мосфильме" объявление - для массовки требуются люди с глупым выражением лица. Никто не пришёл....
14:23:22 16-11-2023
Во многих городах это объявление
00:14:22 17-11-2023
Я готов
08:52:06 17-11-2023
1. Не только Барнаул, рассылка и по другим городам региона и соседних. 2. "Необходимо отключить коментарии в репосте". 3. Уже было, в других регинах. Казалось бы в чём подвох? А потом: "На почту кастинг менеджерам приходит огромное количество заявок на участие. К сожалению больше половины людей не приходит на съёмки, в результате имеется печальный опыт сорванных съемок. Процедурой подтверждения человек подтверждает, что он действительно придет на съемки. Таким образом, работодателю, то есть нам гарантируется, что наберется необходимое количество массовщиков. Для прохождения процедуры подтверждения необходимо внести 150 рублей на счет киностудии... " © Источник: https://spbmassovki.ru/viewtopic.php?t=1742
11:39:33 17-11-2023
Очередная дичь. Даже представить боюсь если узнаю знакомого в этой роли