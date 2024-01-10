В Барнауле ищут мужчину, который пропал в конце прошлого года

Его местонахождение неизвестно с 28 декабря

10 января 2024, 11:50, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"

В Барнауле ищут 35-летнего Андрея Кокорина, сообщает "ЛизаАлерт".

Местонахождение мужчины неизвестно с 28 декабря 2023 года.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Последний раз его видели в темно-серой куртке, светло-коричневых ботинках и темно-синей шапке.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.