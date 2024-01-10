В Барнауле ищут мужчину, который пропал в конце прошлого года
Его местонахождение неизвестно с 28 декабря
10 января 2024, 11:50, ИА Амител
В Барнауле ищут 35-летнего Андрея Кокорина, сообщает "ЛизаАлерт".
Местонахождение мужчины неизвестно с 28 декабря 2023 года.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Последний раз его видели в темно-серой куртке, светло-коричневых ботинках и темно-синей шапке.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
12:04:50 10-01-2024
Хорошо видимо гуляет, если живой.
14:07:14 10-01-2024
Что-то мне подсказывает, что искать надо в синей яме..