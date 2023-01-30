В Барнауле ищут мужчину, напавшего на офис микрозаймов с лопатой

В отношении него возбуждено дело по статье "Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"

30 января 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: МВД

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, напавшего на офис микрозаймов в ноябре. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

"В офис микрофинансовой организации ворвался мужчина с сапёрной лопатой и в маске. Под угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья, он открыто похитил денежные средства, после чего скрылся. Со слов очевидцев составлен фоторобот", – сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье "Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Правоохранители ищут человека с седыми волосами, 55-60 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку тёмно-синего цвета с капюшоном, подклад которого состоит из ткани белого цвета, шапку вязаную, брюки и ботинки чёрного цвета.

Те, кто обладает информацией о местоположении разыскиваемого, могут позвонить по номерам 42-02-02, 8-923-718-80-36, 393-763 или 102.