В Барнауле ищут мужчину, укравшего с чужой карты 15 тысяч рублей

Он прошелся по магазинам и растратил чужие деньги

08 мая 2024, 12:21, ИА Амител

Человек, который подозревается в трате / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле неизвестный потратил с чужой карты около 15 тысяч рублей. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Мужчина разгуливал по магазинам и тратил чужие деньги 28 апреля.

"Расчеты производились в районе китайского рынка, в пивных барах на ул. Юрина, а также в продуктовом магазине на Советской Армии", – сказано в сообщении.

Всех, кто может обладать информацией о данном человеке, просят сообщать на условиях анонимности.