В Барнауле ищут мужчину, укравшего с чужой карты 15 тысяч рублей
Он прошелся по магазинам и растратил чужие деньги
08 мая 2024, 12:21, ИА Амител
Человек, который подозревается в трате / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле неизвестный потратил с чужой карты около 15 тысяч рублей. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Мужчина разгуливал по магазинам и тратил чужие деньги 28 апреля.
"Расчеты производились в районе китайского рынка, в пивных барах на ул. Юрина, а также в продуктовом магазине на Советской Армии", – сказано в сообщении.
Всех, кто может обладать информацией о данном человеке, просят сообщать на условиях анонимности.
12:30:34 08-05-2024
По средам не подаём
14:04:21 08-05-2024
Амик! Вы на каком языке пишите? "укравшего С чужой карты" это что?
14:16:34 08-05-2024
Гость (14:04:21 08-05-2024) Амик! Вы на каком языке пишите? "укравшего С чужой карты" эт... На русском он пишет. Но ты можешь со СВОЕЙ карты украсть.
15:06:34 08-05-2024
Гость (14:04:21 08-05-2024) Амик! Вы на каком языке пишите? "укравшего С чужой карты" эт... А надо как по-твоему? )))
16:16:29 08-05-2024
Это Пальто!😁
15:50:15 10-05-2024
На Адидаса больше похож