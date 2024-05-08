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В Барнауле ищут мужчину, укравшего с чужой карты 15 тысяч рублей

Он прошелся по магазинам и растратил чужие деньги

08 мая 2024, 12:21, ИА Амител

Человек, который подозревается в трате / Фото: "Инцидент Барнаул"
Человек, который подозревается в трате / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле неизвестный потратил с чужой карты около 15 тысяч рублей. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Мужчина разгуливал по магазинам и тратил чужие деньги 28 апреля. 

"Расчеты производились в районе китайского рынка, в пивных барах на ул. Юрина, а также в продуктовом магазине на Советской Армии", – сказано в сообщении.

Всех, кто может обладать информацией о данном человеке, просят сообщать на условиях анонимности.

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

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Гость

12:30:34 08-05-2024

По средам не подаём

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Гость

14:04:21 08-05-2024

Амик! Вы на каком языке пишите? "укравшего С чужой карты" это что?

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Гость

14:16:34 08-05-2024

Гость (14:04:21 08-05-2024) Амик! Вы на каком языке пишите? "укравшего С чужой карты" эт... На русском он пишет. Но ты можешь со СВОЕЙ карты украсть.

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Гость

15:06:34 08-05-2024

Гость (14:04:21 08-05-2024) Амик! Вы на каком языке пишите? "укравшего С чужой карты" эт... А надо как по-твоему? )))

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Гость

16:16:29 08-05-2024

Это Пальто!😁

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Мурзик

15:50:15 10-05-2024

На Адидаса больше похож

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