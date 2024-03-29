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В Барнауле ищут накольщика рыбы и трудолюбивого дрессировщика нерп

Специалистам готовы платить более 35 тысяч рублей

29 марта 2024, 12:26, ИА Амител

Нерпа / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Нерпа / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дрессировщик нерп, чайный бармен, накольщик рыбы и другие необычные специалисты требуются в Алтайском крае в марте 2024 года, сообщает hh.ru.

"Среди жителей Алтайского края ищут накольщика рыбы с заработной платой от 35 тыс. рублей, опыт работы не требуется. Основная задача специалиста - накалывать рыбу. Обязательное условие трудоустройства - наличие санитарной книжки", - рассказали аналитики онлайн-сервиса по поиску работы.

Тем, кто обладает навыками работы с животными, предлагают стать дрессировщиком нерп с зарплатой от 38 тыс. рублей. Необычному специалисту предстоит ухаживать за нерпами, проводить с ними занятия и участвовать в представлениях. Требуются знания в сфере кинологии, опыт в дрессировке животных и доброе отношение к ним.

Еще одна необычная вакансия – чайный бармен с зарплатой от 30 до 50 тыс. рублей. Сотруднику предстоит заниматься продажей и приготовлением китайского чая, проводить чайные церемонии и участвовать в выездных мероприятиях. Необходимо владеть базовой информацией о чае и иметь интерес к данной профессии.

В список необычных вакансий марта попали также предложения для жарщика семян, рабочего на изготовление госномеров, кастелянши, педагога ПДД, хендлера, прядильщика и шихтовщика.

Женщины на массаже / Фото: unsplash.com

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Барнаул Работа Хорошие новости

Комментарии 7

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Элен без ребят

13:46:57 29-03-2024

наверное, в прошлой жизни я была нерпой, потому готова за чисто символическое вознаграждение за ними ухаживать, кормить, гладить и смотреть в эти бездонные глаза, в свободное от основной работы время ♡

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Гость

13:57:14 29-03-2024

Элен без ребят (13:46:57 29-03-2024) наверное, в прошлой жизни я была нерпой, потому готова за чи... да ты и на основной работе не упахалась... устраивайся на вторую.

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Элен без ребят

14:23:01 29-03-2024

Гость (13:57:14 29-03-2024) да ты и на основной работе не упахалась... устраивайся на вт... свечку держишь?

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Гость

15:45:45 29-03-2024

Элен без ребят (13:46:57 29-03-2024) наверное, в прошлой жизни я была нерпой, потому готова за чи... Я думаю, вы и в этой жизни тоже нерпа...

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Гость

14:59:25 29-03-2024

Кольщик, наколи мне рыбу,
А рядом всевозможные копчености...

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Гость

19:04:53 29-03-2024

дрессировщики нерп?? спасенные нерпы, должны быть в центре реабилитации, восстанавливать здоровье и подготавливаться к выпуску домой, в естественную среду обитания!!! А не на потеху публике!!!

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Гость

12:46:02 30-03-2024

Гость (19:04:53 29-03-2024) дрессировщики нерп?? спасенные нерпы, должны быть в центре р... Не все животные могут вернуться в дикую природу.

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