В Барнауле ищут накольщика рыбы и трудолюбивого дрессировщика нерп
Специалистам готовы платить более 35 тысяч рублей
29 марта 2024, 12:26, ИА Амител
Дрессировщик нерп, чайный бармен, накольщик рыбы и другие необычные специалисты требуются в Алтайском крае в марте 2024 года, сообщает hh.ru.
"Среди жителей Алтайского края ищут накольщика рыбы с заработной платой от 35 тыс. рублей, опыт работы не требуется. Основная задача специалиста - накалывать рыбу. Обязательное условие трудоустройства - наличие санитарной книжки", - рассказали аналитики онлайн-сервиса по поиску работы.
Тем, кто обладает навыками работы с животными, предлагают стать дрессировщиком нерп с зарплатой от 38 тыс. рублей. Необычному специалисту предстоит ухаживать за нерпами, проводить с ними занятия и участвовать в представлениях. Требуются знания в сфере кинологии, опыт в дрессировке животных и доброе отношение к ним.
Еще одна необычная вакансия – чайный бармен с зарплатой от 30 до 50 тыс. рублей. Сотруднику предстоит заниматься продажей и приготовлением китайского чая, проводить чайные церемонии и участвовать в выездных мероприятиях. Необходимо владеть базовой информацией о чае и иметь интерес к данной профессии.
В список необычных вакансий марта попали также предложения для жарщика семян, рабочего на изготовление госномеров, кастелянши, педагога ПДД, хендлера, прядильщика и шихтовщика.
13:46:57 29-03-2024
наверное, в прошлой жизни я была нерпой, потому готова за чисто символическое вознаграждение за ними ухаживать, кормить, гладить и смотреть в эти бездонные глаза, в свободное от основной работы время ♡
13:57:14 29-03-2024
Элен без ребят (13:46:57 29-03-2024) наверное, в прошлой жизни я была нерпой, потому готова за чи... да ты и на основной работе не упахалась... устраивайся на вторую.
14:23:01 29-03-2024
Гость (13:57:14 29-03-2024) да ты и на основной работе не упахалась... устраивайся на вт... свечку держишь?
15:45:45 29-03-2024
Элен без ребят (13:46:57 29-03-2024) наверное, в прошлой жизни я была нерпой, потому готова за чи... Я думаю, вы и в этой жизни тоже нерпа...
14:59:25 29-03-2024
Кольщик, наколи мне рыбу,
А рядом всевозможные копчености...
19:04:53 29-03-2024
дрессировщики нерп?? спасенные нерпы, должны быть в центре реабилитации, восстанавливать здоровье и подготавливаться к выпуску домой, в естественную среду обитания!!! А не на потеху публике!!!
12:46:02 30-03-2024
Гость (19:04:53 29-03-2024) дрессировщики нерп?? спасенные нерпы, должны быть в центре р... Не все животные могут вернуться в дикую природу.