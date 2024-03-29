В Барнауле ищут накольщика рыбы и трудолюбивого дрессировщика нерп

Специалистам готовы платить более 35 тысяч рублей

29 марта 2024, 12:26, ИА Амител

Нерпа / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дрессировщик нерп, чайный бармен, накольщик рыбы и другие необычные специалисты требуются в Алтайском крае в марте 2024 года, сообщает hh.ru.

"Среди жителей Алтайского края ищут накольщика рыбы с заработной платой от 35 тыс. рублей, опыт работы не требуется. Основная задача специалиста - накалывать рыбу. Обязательное условие трудоустройства - наличие санитарной книжки", - рассказали аналитики онлайн-сервиса по поиску работы.

Тем, кто обладает навыками работы с животными, предлагают стать дрессировщиком нерп с зарплатой от 38 тыс. рублей. Необычному специалисту предстоит ухаживать за нерпами, проводить с ними занятия и участвовать в представлениях. Требуются знания в сфере кинологии, опыт в дрессировке животных и доброе отношение к ним.

Еще одна необычная вакансия – чайный бармен с зарплатой от 30 до 50 тыс. рублей. Сотруднику предстоит заниматься продажей и приготовлением китайского чая, проводить чайные церемонии и участвовать в выездных мероприятиях. Необходимо владеть базовой информацией о чае и иметь интерес к данной профессии.

В список необычных вакансий марта попали также предложения для жарщика семян, рабочего на изготовление госномеров, кастелянши, педагога ПДД, хендлера, прядильщика и шихтовщика.