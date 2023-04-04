В Барнауле ищут подрядчиков на ремонт 11 участков дорог
Общая сумма контрактов составляет более 949 млн рублей
04 апреля 2023, 09:01, ИА Амител
Власти Барнаула объявили аукционы на определение подрядчиков на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Как сообщает пресс-центр мэрии, на ремонт 11 участков объявлено четыре аукциона.
Работы будут вестись во всех частях города: на Малахова, Радужной, Космонавтов, Звёздной, Островского, Гущина, Гридасова, Водозаборной и других.
Общая сумма контрактов составляет более 949 млн рублей. Итоги аукционов подведут через три недели – 21 апреля. Отмечается, что к работе нужно приступить после заключения контрактов и наступления благоприятной для этого погоды. В списке дел – поменять асфальт, сделать тротуары и выполнить различное благоустройство.
09:04:39 04-04-2023
Дададада,заделайте наконец эти "отверстия" на Малахова,хотя бы,невозможно ж ездить!
09:18:16 04-04-2023
А тех подрядчиков ,что уже ремонтировали дороги, по этому проекту искать будут?
Попова уже переделывать нужно в принципе. По Солнечной поляне тоже есть места уже.
09:25:23 04-04-2023
а сколько годиков назад у нас павловский тракт расширяли от сельскохозяйственной до георгиева? годика 2-3 назад? а асфальт уже поплыл...
09:50:46 04-04-2023
Челюскинцев вся в ямах и расширять ее надо весь день пробка на ней
12:23:37 04-04-2023
"годика 2-3 назад? а асфальт уже поплыл..."
Ну вообще не сказать что поплыл прям. А во вторых сколько должен асфальт стоять без обслуживания по-вашему? 3 года до состояния "поезжено" на самой загруженной улице города мне кажется хороший результат.