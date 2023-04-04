В Барнауле ищут подрядчиков на ремонт 11 участков дорог

Общая сумма контрактов составляет более 949 млн рублей

04 апреля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Власти Барнаула объявили аукционы на определение подрядчиков на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Как сообщает пресс-центр мэрии, на ремонт 11 участков объявлено четыре аукциона.

Работы будут вестись во всех частях города: на Малахова, Радужной, Космонавтов, Звёздной, Островского, Гущина, Гридасова, Водозаборной и других.

Общая сумма контрактов составляет более 949 млн рублей. Итоги аукционов подведут через три недели – 21 апреля. Отмечается, что к работе нужно приступить после заключения контрактов и наступления благоприятной для этого погоды. В списке дел – поменять асфальт, сделать тротуары и выполнить различное благоустройство.