В Барнауле из школы эвакуировали 800 человек из-за короткого замыкания

На первом этаже произошло задымление

07 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Ликвидация задымления в барнаульской школе № 64 / Фото: МЧС Алтайского края

Из барнаульской школы № 64 эвакуировали 800 человек. Причиной стало короткое замыкание, из-за которого произошло задымление первого этажа. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Сотрудники МЧС эвакуировали из школы 800 человек, в том числе 730 детей.

Известно, что в одном из кабинетов произошло короткое замыкание удлинителя без последующего горения, вследствие чего сработала пожарная сигнализация. Специалисты госпожнадзора устанавливают обстоятельства произошедшего.

Обновлено в 17:26



В момент происшествия пожарная сигнализация функционировала штатно. Администрация школы, заметив задымление, активировала кнопку сигнализации и уведомила сотрудников. Во время эвакуации датчики задымления не задействованы системой из-за низкой концентрации продуктов горения.



"Персонал школы оперативно отреагировал и принял необходимые меры, все учащиеся были успешно эвакуированы", – сообщили в комитете по образованию Барнаула.



Как подчеркнули в ГУ МЧС по Алтайскому краю, полная эвакуация обучающихся и сотрудников образовательного учреждения были зафиксированы прибывшими пожарными. Эвакуация проведена в полном объеме, сотрудники и учащиеся были выведены в соответствии с накоплением и очередностью по основным маршрутам, предусмотренным для чрезвычайных ситуаций.



Персонал школы эвакуировал около 800 человек, из них 730 – дети. В настоящее время помещения проветрены, занятия в школе продолжаются по расписанию.