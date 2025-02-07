В Барнауле из школы эвакуировали 800 человек из-за короткого замыкания
На первом этаже произошло задымление
07 февраля 2025, 13:30, ИА Амител
Из барнаульской школы № 64 эвакуировали 800 человек. Причиной стало короткое замыкание, из-за которого произошло задымление первого этажа. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Сотрудники МЧС эвакуировали из школы 800 человек, в том числе 730 детей.
Известно, что в одном из кабинетов произошло короткое замыкание удлинителя без последующего горения, вследствие чего сработала пожарная сигнализация. Специалисты госпожнадзора устанавливают обстоятельства произошедшего.
Обновлено в 17:26
В момент происшествия пожарная сигнализация функционировала штатно. Администрация школы, заметив задымление, активировала кнопку сигнализации и уведомила сотрудников. Во время эвакуации датчики задымления не задействованы системой из-за низкой концентрации продуктов горения.
"Персонал школы оперативно отреагировал и принял необходимые меры, все учащиеся были успешно эвакуированы", – сообщили в комитете по образованию Барнаула.
Как подчеркнули в ГУ МЧС по Алтайскому краю, полная эвакуация обучающихся и сотрудников образовательного учреждения были зафиксированы прибывшими пожарными. Эвакуация проведена в полном объеме, сотрудники и учащиеся были выведены в соответствии с накоплением и очередностью по основным маршрутам, предусмотренным для чрезвычайных ситуаций.
Персонал школы эвакуировал около 800 человек, из них 730 – дети. В настоящее время помещения проветрены, занятия в школе продолжаются по расписанию.
13:39:58 07-02-2025
потренировались, и то плюс.
14:25:38 07-02-2025
пол зачем расковыряли?
16:51:20 07-02-2025
. (14:25:38 07-02-2025) пол зачем расковыряли?... Чтобы линолеум по- человечески перестелить.
21:20:57 07-02-2025
. (14:25:38 07-02-2025) пол зачем расковыряли?... Половой вопрос должен быть решен в первую очередь
23:44:35 07-02-2025
так школа то старее старого, построена в 1960х годах прошлого века, преподы одни тети...или старики