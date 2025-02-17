В Барнауле непригодной для эксплуатации признали двухэтажку, в которой обвалился чердак

На территории дома введен режим повышенной готовности

17 февраля 2025, 20:05, ИА Амител

Двухэтажный дом на пр. Сибирском, 36 / Фото: barnaul.org

В Барнауле в доме № 36 на Сибирском проспекте обрушилось чердачное перекрытие. На территории объекта введен режим повышенной готовности, сообщили в мэрии.

Обрушение произошло в квартире № 5, сообщение о нем поступило от жительницы дома. В результате происшествия никто не пострадал.

"От жительницы поступило сообщение о происшествии в данном двухэтажном доме 1964 года постройки, не признанном аварийным и находящемся в непосредственной форме управления", – рассказал глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев.

Эксперты обследовали конструкции крыши и помещений и пришли к выводу, что здание непригодно для дальнейшей эксплуатации.

Двухэтажный дом на пр. Сибирском, 36 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С жителями дома провели беседу – они должны покинуть двухэтажку, после чего доступ в нее будет прекращен.