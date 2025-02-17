В Барнауле непригодной для эксплуатации признали двухэтажку, в которой обвалился чердак
На территории дома введен режим повышенной готовности
17 февраля 2025, 20:05, ИА Амител
В Барнауле в доме № 36 на Сибирском проспекте обрушилось чердачное перекрытие. На территории объекта введен режим повышенной готовности, сообщили в мэрии.
Обрушение произошло в квартире № 5, сообщение о нем поступило от жительницы дома. В результате происшествия никто не пострадал.
"От жительницы поступило сообщение о происшествии в данном двухэтажном доме 1964 года постройки, не признанном аварийным и находящемся в непосредственной форме управления", – рассказал глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев.
Эксперты обследовали конструкции крыши и помещений и пришли к выводу, что здание непригодно для дальнейшей эксплуатации.
С жителями дома провели беседу – они должны покинуть двухэтажку, после чего доступ в нее будет прекращен.
21:18:23 17-02-2025
Какое случайное совпадение, не признанный аварийным дом признан непригодным для эксплуатации по соседству со строящимся многоквартирным человейником.
07:18:49 18-02-2025
Гость (21:18:23 17-02-2025) Какое случайное совпадение, не признанный аварийным дом приз... Посмотрите на этот «дом». Это не дом, это барак. Из кирпичного в нем только входная группа. Стены - деревянные, не бревенчатые, а деревянные, из рейки, межстеновое пространство - песконасыпное. Перекрытия - деревянные. Год постройки - 1961. Такое не должно быть в краевом центре, это подлежит немедленному сносу.
09:25:39 18-02-2025
Гость (07:18:49 18-02-2025) Посмотрите на этот «дом». Это не дом, это барак. Из кирпично... печаль в том, что Вы не понимаете того, что больниц, библиотек, спорт площадок и другой социальной инфраструктуры не строят, от слова совсем. Вокруг дома и машины, стоянки, машины, машины. Урбанизация приводит к психическим и физическим расстройства, Нет больше градостроительных норм, есть бардак и чьи то финансовые интересы.
10:25:54 18-02-2025
Гость (09:25:39 18-02-2025) печаль в том, что Вы не понимаете того, что больниц, библиот... В новостройках только что построили гигантскую поликлинику. Сейчас строят школу на 1200 учеников. Объявлен тендер на достройку ледового комплекса на пр. Сибирском. Библиотеки ныне - атавизм. Любой компьютер с выходом в интернет - библиотека.
21:37:21 17-02-2025
Опять рядом со старым фондом идёт стройка, какой беспредел твориться, кто разрешает строить рядом со старым фондом в котором живут люди, хорошо ещё не кого не убило, а могло бы быть и хуже, дураку понятно, что дом рухнет, если рядом строить высотку.
07:20:23 18-02-2025
Гость (21:37:21 17-02-2025) Опять рядом со старым фондом идёт стройка, какой беспредел т... Там никто не живет, это бывшее здание администрации тюрьмы. Вернее, не должен жить, это ниже человеческого достоинства.
09:19:38 18-02-2025
какие совпадения в центре города🤔🤭😝, а если ремонтировать во время, как хозяин свой частный дом ремонтируем???? Площадок для строительства в центре города нет(ну как бы нет, но когда нужно можно и у частного сектора собственность отжать). Мэр выбран, но правда не жителями г. Барнаул, ну дак кто ж на это внимание обращает, пустяки. Правильной дорогой идём господа.
10:31:06 18-02-2025
А того кто признал пригодным для проживания накажут?
11:11:42 18-02-2025
Гость (10:31:06 18-02-2025) А того кто признал пригодным для проживания накажут?...
Да, накажут. И в наказание ему случайно подарят квартиру в новом доме, построенном на месте признанного им непригодным для проживания.
21:20:57 18-02-2025
ух ты как работают быстро на сайте. как только был написан комментарий негативный по поводу стройки человейников были одни лайки, но куда-то они делись🤔🤔 и чудесным образом появились дезлайки😝, и если бы горожане не защитили парк Изумрудный, то были бы человейники, а теперь ставьте дизлайки😝😝😝😝😝. Драки за стоянки у дома уже имеют место быть🤣🤣🤣🤣🤭