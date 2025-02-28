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В Барнауле из-за жесткого ДТП встало движение на Старом мосту

Водителей просят выбирать пути объезда

28 февраля 2025, 12:35, ИА Амител

ДТП на Старом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru
ДТП на Старом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru

На Старом мосту в Барнауле автобус столкнулся с легковым автомобилем. Движение на участке дороги перекрыто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 28 февраля в 10:50: автобус Iveco (без пассажиров) под управлением 56-летнего водителя столкнулся с легковым автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого был 35-летний мужчина.

Фото: https://t.me/gibdd22

В результате ДТП водителя Skoda Rapid госпитализировали с травмами в городскую больницу № 1.

"Движение транспортных средств на данном участке ограничено полностью, во избежание заторных ситуаций просьба к водителям заранее выбирать пути объезда", – предупредили в Госавтоинспекции.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Гость

12:39:40 28-02-2025

снег первый раз в жизни выпал походу

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Гость

14:10:45 28-02-2025

Гость (12:39:40 28-02-2025) снег первый раз в жизни выпал походу... Никогда не надо упрощать. Тут очевидно сочетание факторов. Аварийность повысилась по всему городу. Сочетание погодных условий. Да снег выпал, но кроме снега высокая влажность и небольшой мороз. Если это вам ни о чем не говорит, то вы наверное редко садитесь за руль.

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Гость

14:37:03 28-02-2025

Гость (14:10:45 28-02-2025) Никогда не надо упрощать. Тут очевидно сочетание факторов. А... Стаж 30 лет - ни единой аварии. так что не стоит на погоду все пенять.

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Гость

15:32:32 28-02-2025

Гость (14:37:03 28-02-2025) Стаж 30 лет - ни единой аварии. так что не стоит на погоду ... Не стоит надеется на человеческий фактор. Он всегда "срабатывает", 30 лет или 40, не важно, происходит то что происходит.

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Гость

12:54:49 28-02-2025

Ну да, энергично так

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Гость

14:52:57 28-02-2025

Открыли уже, нет ? А то ехать..

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