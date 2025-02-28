В Барнауле из-за жесткого ДТП встало движение на Старом мосту

Водителей просят выбирать пути объезда

28 февраля 2025, 12:35, ИА Амител

ДТП на Старом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru

На Старом мосту в Барнауле автобус столкнулся с легковым автомобилем. Движение на участке дороги перекрыто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 28 февраля в 10:50: автобус Iveco (без пассажиров) под управлением 56-летнего водителя столкнулся с легковым автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого был 35-летний мужчина.

Фото: https://t.me/gibdd22

В результате ДТП водителя Skoda Rapid госпитализировали с травмами в городскую больницу № 1.