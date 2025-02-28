В Барнауле из-за жесткого ДТП встало движение на Старом мосту
Водителей просят выбирать пути объезда
28 февраля 2025, 12:35, ИА Амител
ДТП на Старом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru
На Старом мосту в Барнауле автобус столкнулся с легковым автомобилем. Движение на участке дороги перекрыто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 28 февраля в 10:50: автобус Iveco (без пассажиров) под управлением 56-летнего водителя столкнулся с легковым автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого был 35-летний мужчина.
Фото: https://t.me/gibdd22
В результате ДТП водителя Skoda Rapid госпитализировали с травмами в городскую больницу № 1.
"Движение транспортных средств на данном участке ограничено полностью, во избежание заторных ситуаций просьба к водителям заранее выбирать пути объезда", – предупредили в Госавтоинспекции.
12:39:40 28-02-2025
снег первый раз в жизни выпал походу
14:10:45 28-02-2025
Гость (12:39:40 28-02-2025) снег первый раз в жизни выпал походу... Никогда не надо упрощать. Тут очевидно сочетание факторов. Аварийность повысилась по всему городу. Сочетание погодных условий. Да снег выпал, но кроме снега высокая влажность и небольшой мороз. Если это вам ни о чем не говорит, то вы наверное редко садитесь за руль.
14:37:03 28-02-2025
Гость (14:10:45 28-02-2025) Никогда не надо упрощать. Тут очевидно сочетание факторов. А... Стаж 30 лет - ни единой аварии. так что не стоит на погоду все пенять.
15:32:32 28-02-2025
Гость (14:37:03 28-02-2025) Стаж 30 лет - ни единой аварии. так что не стоит на погоду ... Не стоит надеется на человеческий фактор. Он всегда "срабатывает", 30 лет или 40, не важно, происходит то что происходит.
12:54:49 28-02-2025
Ну да, энергично так
14:52:57 28-02-2025
Открыли уже, нет ? А то ехать..