В Барнауле изготавливают плиты для моста на Новом рынке
Всю продукцию поставят на стройплощадку до середины сентября
23 августа 2023, 08:35, ИА Амител
Фото: barnaul.press
Для устройства проезжей части на путепроводе по проспекту Ленина изготавливают специальные железобетонные плиты, основной объем производства которых выполняют на комбинате БКЖБИ №1 имени Мудрика.
Как сообщает телеграм-канал "Мост", на пролете между третьей и четвертой опорами большого путепровода уложат 90 плит, и еще 140 – для сопряжений моста с подходами.
Всю продукцию поставят на стройплощадку до середины сентября. Замечаний по качеству и срокам изготовления плит нет, работы ведутся в графике.
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09:02:46 23-08-2023
Плиты поставят до середины сентября- до обещаного окончания работ останется 3 месяца максимум. Где умник с картами? Пусть растолмачит-успеют или нет?
11:20:21 23-08-2023
Гость (09:02:46 23-08-2023) Плиты поставят до середины сентября- до обещаного окончания ... Тебе это сильно важно знать?
09:11:25 23-08-2023
А почему плиты не были готовы раньше и уже не находятся на объекте?
09:19:57 23-08-2023
Гость (09:11:25 23-08-2023) А почему плиты не были готовы раньше и уже не находятся на о... А куда торопиться?
09:58:20 23-08-2023
Гость (09:19:57 23-08-2023) А куда торопиться?... Бетону нужно время чтобы набрать прочность. Нормальна практика, когда ленточные фундаменты для частных домов оставляют на полгода-год набрать прочность. А тут плиты - тяп-ляп, "в графике". Подозрительно. Первые полгода вообще не шевелились, сейчас забегали.
11:23:20 23-08-2023
Гость (09:58:20 23-08-2023) Бетону нужно время чтобы набрать прочность. Нормальна практ... В мостовых конструкциях для бетона используют немного другие составляющие, в том числе и цемент.
11:27:13 23-08-2023
Гость (09:58:20 23-08-2023) Бетону нужно время чтобы набрать прочность. Нормальна практ... Бетон набирает прочность в течение 28 суток. По методике, замеры прочности проимзводятся трижды- через сутки, через неделю и через 28 суток. И на 29 сутки бетон должне полностью набрать заявленную прочность. Так что ленту для "набора прочности" нет смысла мариновать по полгода. Основная прочность (80% от заявленной) набирает в течение недели, так что, если это деревянный (а это именно так- лента!) дом, то строить можно начинать через неделю.
11:47:51 24-08-2023
Гость (09:58:20 23-08-2023) Бетону нужно время чтобы набрать прочность. Нормальна практ... То есть этот мост уже давно делают? Я буду учиться в Барнауле в этом году, вот и интересно
10:16:19 23-08-2023
Гость (09:11:25 23-08-2023) А почему плиты не были готовы раньше и уже не находятся на о... И нахрена они там нужны? Чтобы место занимать? Его и так там не особо много.
09:35:00 23-08-2023
БКЖБИ №1 имени Стеллы Штань всё сделает быстро и не дорого!
09:38:51 23-08-2023
класть будут плиты, которые на фото?))
11:09:17 23-08-2023
Гость (09:38:51 23-08-2023) класть будут плиты, которые на фото?))... На фото тротуарная "Империя". Класть будут не ее.
17:05:38 23-08-2023
Гость (11:23:20 23-08-2023) Гость (09:58:20 23-08-2023) Бетону нужно время чтобы ... Однозначно в золотой фонд пёрлов. На правах дипломированного инженера-строителя делюсь с вами рецептом «Бетон обыкновенный»: вода, вяжущее, крупный заполнитель, мелкий заполнитель. В переводе: вода из-под крана, цемент, щебёнка, песочек.