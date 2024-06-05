В Барнауле изменили три трамвайных маршрута из-за неполадок на сетях

На месте работают специалисты аварийной службы

05 июня 2024, 07:29, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле временно изменено движение трамваев из-за технических неполадок на сетях, которые возникли на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодежной. Об этом сообщили в мэрии.

Изменения затронули маршруты № 1, 4 и 7:

№ 1: Докучаево – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Челюскинцев – Анатолия – площадь Свободы. Обратно – по маршруту;

Докучаево – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Челюскинцев – Анатолия – площадь Свободы. Обратно – по маршруту; № 4: депо № 1 – Анатолия – площадь Свободы – Анатолия – депо № 1;

депо № 1 – Анатолия – площадь Свободы – Анатолия – депо № 1; № 7: депо № 3 – Власихинская – Попова – Антона Петрова – Челюскинцев – Анатолия – Кордон. Обратно – по маршруту.

Неполадки на сетях уже устраняют специалисты. Сроки завершения работ в мэрии не уточнили.