В Барнауле изменили три трамвайных маршрута из-за неполадок на сетях
На месте работают специалисты аварийной службы
05 июня 2024, 07:29, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле временно изменено движение трамваев из-за технических неполадок на сетях, которые возникли на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодежной. Об этом сообщили в мэрии.
Изменения затронули маршруты № 1, 4 и 7:
- № 1: Докучаево – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Челюскинцев – Анатолия – площадь Свободы. Обратно – по маршруту;
- № 4: депо № 1 – Анатолия – площадь Свободы – Анатолия – депо № 1;
- № 7: депо № 3 – Власихинская – Попова – Антона Петрова – Челюскинцев – Анатолия – Кордон. Обратно – по маршруту.
Неполадки на сетях уже устраняют специалисты. Сроки завершения работ в мэрии не уточнили.
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