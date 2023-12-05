В Барнауле изменят движение транспорта из-за провала асфальта на Комсомольском
Пешеходы смогут пройти по тротуару на нечетной стороне проспекта
05 декабря 2023, 10:47, ИА Амител
В Барнауле временно изменится схема движения общественного транспорта и пешеходов из-за провала асфальта на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".
Так, автобусы № 78 пока будут ходить следующим образом:
- в прямом направлении: Ленина – Чкалова – Комсомольский, далее по маршруту;
- в обратном направлении: Комсомольский – Чкалова – Ленина, далее по маршруту.
Пешеходы смогут пройти по тротуару на нечетной стороне Комсомольского.
Работы начались уже 4 декабря, после согласования дорожных знаков с ГИБДД. На первом этапе подрядчик задействовал в устранении провала пять единиц техники и 15 работников.
Как отметил директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс, если форс-мажора не будет, то работы завершат в течение двух суток. Он добавил, что на перекрестке подрядчик выполнял работы по прокладке футляра методом прокола. В ходе земляных работ предстоит разобраться, что послужило причиной возникновения плывуна и как его устранить.
Напомним, что яма образовалась в воскресенье, 4 декабря. Провал появился посреди пешеходного перехода и в него успел попасть автомобиль. Позднее дорогу перекрыли.
11:57:11 05-12-2023
Жители дома Комсомольский 45а всю ночь не спали из-за работы спецтехники, на людей всем плевать в нашей стране. Полгода уже под окнами шумные работы. да и вибрация в квартирах очень сильная.
12:09:10 05-12-2023
Житель дома закажи, чтобы сделали шумоизоляцию в квартире. Такие технологии сейчас существуют и вибрацию погасят. Будешь спать, как на кладбище - все пристойненько, все спакойненько.
18:32:43 06-12-2023
Гость (12:09:10 05-12-2023) Житель дома закажи, чтобы сделали шумоизоляцию в квартире. Т... А им индифферентно что и как вокруг происходит. Главное, чтобы у них все было комфортно. Поколение потребителей