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В Барнауле изменят движение транспорта из-за провала асфальта на Комсомольском

Пешеходы смогут пройти по тротуару на нечетной стороне проспекта

05 декабря 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии
Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле временно изменится схема движения общественного транспорта и пешеходов из-за провала асфальта на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".

Так, автобусы № 78 пока будут ходить следующим образом:

  • в прямом направлении: Ленина – Чкалова – Комсомольский, далее по маршруту;   
  • в обратном направлении: Комсомольский – Чкалова – Ленина, далее по маршруту.

Пешеходы смогут пройти по тротуару на нечетной стороне Комсомольского.

Работы начались уже 4 декабря, после согласования дорожных знаков с ГИБДД. На первом этапе подрядчик задействовал в устранении провала пять единиц техники и 15 работников.

Как отметил директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс, если форс-мажора не будет, то работы завершат в течение двух суток. Он добавил, что на перекрестке подрядчик выполнял работы по прокладке футляра методом прокола. В ходе земляных работ предстоит разобраться, что послужило причиной возникновения плывуна и как его устранить.

Напомним, что яма образовалась в воскресенье, 4 декабря. Провал появился посреди пешеходного перехода и в него успел попасть автомобиль. Позднее дорогу перекрыли.

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

11:57:11 05-12-2023

Жители дома Комсомольский 45а всю ночь не спали из-за работы спецтехники, на людей всем плевать в нашей стране. Полгода уже под окнами шумные работы. да и вибрация в квартирах очень сильная.

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Гость

12:09:10 05-12-2023

Житель дома закажи, чтобы сделали шумоизоляцию в квартире. Такие технологии сейчас существуют и вибрацию погасят. Будешь спать, как на кладбище - все пристойненько, все спакойненько.

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Сергей

18:32:43 06-12-2023

Гость (12:09:10 05-12-2023) Житель дома закажи, чтобы сделали шумоизоляцию в квартире. Т... А им индифферентно что и как вокруг происходит. Главное, чтобы у них все было комфортно. Поколение потребителей

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