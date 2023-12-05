В Барнауле изменят движение транспорта из-за провала асфальта на Комсомольском

Пешеходы смогут пройти по тротуару на нечетной стороне проспекта

05 декабря 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле временно изменится схема движения общественного транспорта и пешеходов из-за провала асфальта на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".

Так, автобусы № 78 пока будут ходить следующим образом:

в прямом направлении: Ленина – Чкалова – Комсомольский, далее по маршруту;

в обратном направлении: Комсомольский – Чкалова – Ленина, далее по маршруту.

Пешеходы смогут пройти по тротуару на нечетной стороне Комсомольского.

Работы начались уже 4 декабря, после согласования дорожных знаков с ГИБДД. На первом этапе подрядчик задействовал в устранении провала пять единиц техники и 15 работников.

Как отметил директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс, если форс-мажора не будет, то работы завершат в течение двух суток. Он добавил, что на перекрестке подрядчик выполнял работы по прокладке футляра методом прокола. В ходе земляных работ предстоит разобраться, что послужило причиной возникновения плывуна и как его устранить.

Напомним, что яма образовалась в воскресенье, 4 декабря. Провал появился посреди пешеходного перехода и в него успел попасть автомобиль. Позднее дорогу перекрыли.