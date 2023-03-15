В Барнауле к одинокой бабушке приехал на BMW мужчина проверить трубу и украл деньги
Злоумышленника задержали в тот же день, но он успел потратить половину похищенного
15 марта 2023, 14:48, ИА Амител
В Алтайском крае задержали мужчину, который украл сбережения у пожилой женщины, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 83-летняя жительница Барнаула. Она рассказала, что неизвестный мужчина тайно похитил у неё 212 000 рублей.
"Под предлогом проверки труб мужчина зашёл в квартиру, дал некий "специальный прибор" и сказал несколько минут подержать у трубы. Пока доверчивая женщина стояла у батареи, злоумышленник достал из шкафа все накопления пенсионерки и покинул квартиру", – рассказали в ведомстве.
После обнаружения пропажи женщина позвонила в полицию. В городе ввели план "Перехват" и в этот же день обнаружили разыскиваемый автомобиль BMW вместе с подозреваемым.
"Задержанным оказался 30-летний житель Новосибирска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В ходе личного досмотра были обнаружены 110 000 рублей, остальную часть мужчина успел потратить", – отметили в МВД.
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