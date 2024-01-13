В Барнауле лихач чуть не сбил четырех человек. Видео

Все случилось на Змеиногорском тракте

13 января 2024, 17:15, ИА Амител

Водитель внедорожника чуть не сбил четырех человек на пешеходном переходе в Барнауле, сообщает "В курсе 22".

Инцидент случился на Змеиногорском тракте 13 января в 14:06.

На кадрах видно, как автомобилист на большой скорости едва не наезжает на толпу людей, пытаясь в этот момент их объехать, а потом останавливается.

Что было дальше, неизвестно.

Ранее сообщили, что в Барнауле возбудили уголовное дело в отношении водителя КамАЗа, который 11 января проехал на красный и сбил ребенка.