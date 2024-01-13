В Барнауле лихач чуть не сбил четырех человек. Видео
Все случилось на Змеиногорском тракте
13 января 2024, 17:15, ИА Амител
Водитель внедорожника чуть не сбил четырех человек на пешеходном переходе в Барнауле, сообщает "В курсе 22".
Инцидент случился на Змеиногорском тракте 13 января в 14:06.
На кадрах видно, как автомобилист на большой скорости едва не наезжает на толпу людей, пытаясь в этот момент их объехать, а потом останавливается.
Что было дальше, неизвестно.
Ранее сообщили, что в Барнауле возбудили уголовное дело в отношении водителя КамАЗа, который 11 января проехал на красный и сбил ребенка.
17:26:45 13-01-2024
Просто конченный!
18:03:14 13-01-2024
бухой 100%
19:06:13 13-01-2024
Номера видно. И что ему ни чего не будет? Даже штрафа?
20:15:31 13-01-2024
Гость (19:06:13 13-01-2024) Номера видно. И что ему ни чего не будет? Даже штрафа? ... Реально ничего ему не будет
19:47:50 13-01-2024
Что дальше то было?. Для чего он остановился? Чтобы извиниться? или чтобы объяснять чтобы ему под колеса не кидались?🤔 Чем история закончилась?
20:00:49 13-01-2024
Стечение обстоятельств. Он не знал: 1. Там знак 40. 2. Знак пешеходного перехода, притормози, а не обьезжай! Если машины рядом останавливаются- обязательно остановись! 3. В этом месте недавно такой же лихачь, убил девочку с бабушкой. 4. Старый новый год не повод давить людей, там где они ходят! 5. Гонки можно устраивать в поле. В Барнауле, чушпаны так не ездят) и не изьвиняютса.
21:57:39 13-01-2024
Подобных случае в городе и крае - масса. ГИБДД Барнаула и алтайского края абсолютно безразлична ситуация с лихачеством на дорогах
07:04:49 14-01-2024
Водила конечно конченый, но пассажиры почему не убедились что их пропускают на всех полосах движения. Ведь они даже помрут с не чистой совестью, так, как тоже нарушили ПДД. При летальным исходе водила выйдет из тюрьмы, со временем, а этих никто обратно выкапывать не станет.
07:28:03 14-01-2024
кучка суицидников даже не вздрогнули,прут под колеса как отара. я не оправдываю водителя,но пешики хоть бы остановились,что не видели машину? или бухие настолько?...
07:44:30 14-01-2024
Если бы журналист открыл 2 gis, то увидел бы, что это Аванесова, а не Змеиногорский тракт. Водила, конечно же, судак редкого веса, но он не один такой за рулём. Поэтому в интересах пешехода просматривать каждый ряд при переходе проезжей части.
11:47:47 15-01-2024
В Барнауле наверно самые неблагоустроенные дороги и невоспитанные водятлы.