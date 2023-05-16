В Барнауле логово проституток выявили при помощи "контрольной закупки"

Сутенёрше грозит до пяти лет лишения свободы

16 мая 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительницу Барнаула, поставлявшую девушек для отдыхавших в сауне мужчин, будут судить за организацию проституции, пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на прокуратуру Центрального района города.

Женщина нашла сотрудниц, которые согласились за деньги оказывать интимные услуги. После этого договорилась с администратором одной из саун и оставила номер для связи.

"Летом 2022 года работница сауны связалась с сутенёршей и рассказала, что один из клиентов хочет заказать девушку. За услугу с него взяли 3,5 тыс. рублей, однако мужчина в этот момент участвовал в оперативно-разыскном мероприятии", – отмечает издание.

Сутенёрше грозит до пяти лет лишения свободы за "организацию занятия проституцией". Уголовное дело направили в суд.

Ранее на Алтае задержали банду сутенёров с мешком марихуаны.