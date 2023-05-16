В Барнауле логово проституток выявили при помощи "контрольной закупки"
Сутенёрше грозит до пяти лет лишения свободы
16 мая 2023, 17:17, ИА Амител
Жительницу Барнаула, поставлявшую девушек для отдыхавших в сауне мужчин, будут судить за организацию проституции, пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на прокуратуру Центрального района города.
Женщина нашла сотрудниц, которые согласились за деньги оказывать интимные услуги. После этого договорилась с администратором одной из саун и оставила номер для связи.
"Летом 2022 года работница сауны связалась с сутенёршей и рассказала, что один из клиентов хочет заказать девушку. За услугу с него взяли 3,5 тыс. рублей, однако мужчина в этот момент участвовал в оперативно-разыскном мероприятии", – отмечает издание.
Сутенёрше грозит до пяти лет лишения свободы за "организацию занятия проституцией". Уголовное дело направили в суд.
Ранее на Алтае задержали банду сутенёров с мешком марихуаны.
17:30:52 16-05-2023
вот это даааа, "поработали" оперативники, а то ни кто этих девочек же не мог "вычислить", да и поди крыши с "погонами" не было!!!
18:49:17 16-05-2023
Я, старый волк,чуть не провалился в одно из этих логов,но только в Индустриальном районе.
21:08:22 16-05-2023
Фото не айс.
08:57:52 17-05-2023
Гость (21:08:22 16-05-2023) Фото не айс.... Угу. Явно сколиоз у девушки
10:56:48 17-05-2023
вот никогда не понимала, почему женщина не может продавать свои услуги по собственному желанию, это ее тело, кому хочу тому и даю, и за сколько хочу. Другое дело если ее принуждают, но здесь не об этом. Сделайте проституцию законной и берите с этого налоги.
13:11:30 17-05-2023
Гость (10:56:48 17-05-2023) вот никогда не понимала, почему женщина не может продавать с... бесплатно давать закон не запрещает. или за айфон.
13:12:29 17-05-2023
гость (17:30:52 16-05-2023) вот это даааа, "поработали" оперативники, а то ни кто этих д... Знать- одно. Доказательства - другое