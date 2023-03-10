В Барнауле мальчик со СМА получил лекарство после долгой борьбы родителей

Семья уверена в том, что такое длительное время без лечения не прошло для ребёнка бесследно

10 марта 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Семья Чепуштановых добилась получения лекарства от СМА для сына Матвея. Об этом сообщает "Алтапресс".

Об истории мальчика люди узнали после того, как его папа Роман вышел на пикет к зданию краевого правительства. Матвей проходил лечение за границей и даже получил инъекцию препаратом "Золгенсма". Случай ребёнка оказался сложным, ему требовался укол "Спинразы" – родители начали борьбу за получение лекарства.

Больше полугода, пока состояние мальчика ухудшалось, семья судилась с Минздравом. В декабре 2022 года в отношении сотрудников министерства возбудили дела о халатности и неисполнении судебного решения.

Семье удалось добиться своего. В марте 2023 года Матвей получил необходимое лекарство.