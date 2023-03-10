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В Барнауле мальчик со СМА получил лекарство после долгой борьбы родителей

Семья уверена в том, что такое длительное время без лечения не прошло для ребёнка бесследно

10 марта 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Семья Чепуштановых добилась получения лекарства от СМА для сына Матвея. Об этом сообщает "Алтапресс".

Об истории мальчика люди узнали после того, как его папа Роман вышел на пикет к зданию краевого правительства. Матвей проходил лечение за границей и даже получил инъекцию препаратом "Золгенсма". Случай ребёнка оказался сложным, ему требовался укол "Спинразы" – родители начали борьбу за получение лекарства.

Больше полугода, пока состояние мальчика ухудшалось, семья судилась с Минздравом. В декабре 2022 года в отношении сотрудников министерства возбудили дела о халатности и неисполнении судебного решения.

Семье удалось добиться своего. В марте 2023 года Матвей получил необходимое лекарство.

  

Комментарии 13

  • Почему в нашей стране нужно выгрызать здоровье ребёнка у чиновников?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Да там перспективы лечения объективно туманные...
    10 марта, Гость   Ответить
  • Молодцы родители. Только время преступно упущено Минздравом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И другого беспредела в Минздраве ОЧЕНЬ МНОГО! Когда же займутся наведением порядка???!!!!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Только потому, что государству не нужны безнадежно больные дети, которые когда вырастут(или вообще вырастут)не принесут никакой пользы вообще, так не будут полноценными гражданами приносящих налоги, а вкладывать миллионы так себе идея.
    10 марта, Гость   Ответить
  • кроме родителей ,никому не нужны больные дети. Но я тоже сторонник здоровой нации , даже животные не выхаживают больных детенышей. Естественный отбор, как бы жестоко это не звучало ....
    10 марта, Гость   Ответить
  • как бы жестоко это не звучало . - ох сейчас вас закидают грязными подгузниками.. бегите
    10 марта, Гость   Ответить
  • Естественный отбор, как бы жестоко это не звучало----Ух ты ж!!! Двадцатилетний мамкин евгенист детектед!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а если ребенок в 5-6 лет попадет в ДТП и станет инвалидом? С таким ребенком что делать? Если нацию делать здоровой, не факт что вы этот отбор пройдете. Вы даже не подозреваете носителем каких генетических заболеваний вы можете являться, как 90 % населения планеты.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "Почему в нашей стране нужно выгрызать здоровье ребёнка у чиновников?" --- Гость, СМА не лечится, это неизлечимое генетическое заболевание. Есть дорогущие препараты, которые временно облегают состояние, но не лечат его.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, СМА не лечится,- а то мы не знаем. Вопрос не про лечится- не лечится, а про чиновников, для которых даже судебное решение не указ
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну а если знаете, что НЕ лечится, то зачем пишете про здоровье ребенка? Вы хоть чем его лечите, хоть сколько денег потратьте, но такой ребенок НИКОГДА здоровым не станет.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а если ребенок в 5-6 лет попадет в ДТП и станет инвалидом?---- тут конкретный случай , с рождения неизлечимая болезнь, ребенок никогда не поправиться. а то что потом при аварии инвалид, это другое уже
    13 марта, Гость   Ответить
  • столько в сети роликов про неизлечимых с рождения, где ребенок - овощ, и будет овощем всегда - как правило, если ребенок в семье остается - отец сразу уходит, с ним остается мать, вынужденная оставить работу и всецело посвятить себя ухаживанию за таким ребенком. Личной жизни никакой, никто не возьмет ее с таким ребенком, заработать вариантов нет, жизнь только на пенсию инвалида и по уходу. Может в данном случае эвтаназия не такое уж и зло...
    13 марта, Гость   Ответить
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