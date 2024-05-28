В Барнауле между жилым домом и погребами нашли труп женщины

Личность умершей сейчас устанавливают

28 мая 2024, 22:45, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

28 мая в Барнауле на улице Северо-Западной обнаружили труп женщины. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, труп лежал еще с ночи.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю, тело без внешних признаков насильственной смерти лежало между домом № 224 и погребами. На вид погибшей примерно 40-50 лет.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она позволит установить причину смерти. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности женщины.