В Барнауле между жилым домом и погребами нашли труп женщины
Личность умершей сейчас устанавливают
28 мая 2024, 22:45, ИА Амител
Следственный комитет / Фото: amic.ru
28 мая в Барнауле на улице Северо-Западной обнаружили труп женщины. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, труп лежал еще с ночи.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю, тело без внешних признаков насильственной смерти лежало между домом № 224 и погребами. На вид погибшей примерно 40-50 лет.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она позволит установить причину смерти. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности женщины.
Комментарии 0