В Барнауле мобилизованного приговорили к пяти годам колонии из-за оставления части

1 декабря мужчина, желая отдохнуть от исполнения военной службы и провести время со знакомыми, самовольно оставил воинскую часть и убыл по месту жительства

30 июня 2023, 19:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле мобилизованного приговорили к пяти годам колонии по делу об оставлении части в период мобилизации. Об этом сообщает Барнаульский гарнизонный военный суд.

По информации суда, 1 декабря мобилизованный, желая отдохнуть от исполнения военной службы и провести время со знакомыми, самовольно оставил воинскую часть и убыл по месту жительства. Находясь вне части, он не исполнял обязанности военной службы и проводил время по своему усмотрению.

10 февраля, будучи извещенным о проводимых в отношении него разыскных мероприятиях, мобилизованный явился в военную комендатуру. 27 июня Барнаульский гарнизонный военный суд вынес ему приговор по ч. 5 ст. 337 УК РФ и назначил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.