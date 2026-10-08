"Увиденное порадовало". В Барнауле члены ОП оценили развитие футбольной инфраструктуры

Всего на развитие детского футбола в городе в 2026 году выделили 105,9 млн. рублей

08 октября 2026, 15:26, ИА Амител

Выездное совещание на стадионах «Лабиринт» и «Полимер» / Фото: мэрия Барнаула

Члены Совета Общественной палаты VII созыва оценили, как развивается футбольная инфраструктура в Барнауле, и обсудили планы на модернизацию стадионов "Лабиринт" и "Полимер". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время в Барнауле работают 12 организаций, которые ведут работы по развитию футбола, из них четыре — муниципальные: СШОР №2, Спортивная школа №7, "Полимер" и Центр творчества Индустриального района, отметил председатель комитета по физической культуре и спорту города Петр Кобзаренко. Также эту деятельность ведут профессиональный клуб "Динамо – Барнаул" и Ассоциация дворового футбола, созданная в 2022 году для тренировок на открытых площадках.

Финансирование учреждений дополнительного образования проводят по программе "Развитие физической культуры и спорта". На 2026 год на эти цели выделили 105,9 млн рублей (98,5 млн из городского бюджета и 7,4 млн — из краевого). План предусматривает проведение 44 соревнований по футболу, мини-футболу, футзалу и интерактивному футболу с участием более 8,5 тыс. человек.

"Планы на развитие спортивно-футбольной инфраструктуры у администрации Барнаула большие. На основном стадионе города — "Лабиринте" планируется построить административное здание с раздевалками для 12 команд. На стадионе "Полимер" — укладка нового современного футбольного поля. Это подарок от Федерации футбола России. В инфраструктуру этого вида спорта администрация вложила и вкладывает значительные средства для того, чтобы дети комфортно занимались и показывали спортивные результаты. Один из вопросов дальнейшего развития — создание новых площадок для тренировок по футболу в зимнее время. Хотелось бы отметить тот факт, что ребят, которые занимаются футболом и тренируются на этих двух стадионах, берут в профессиональные команды Алтайского края и премьер-лигу — это показатель качества подготовки наших спортсменов", — пояснил Петр Кобзаренко.

Председатель Общественной палаты Борис Черниченко отметил, что сейчас в Барнауле футболом занимаются более 20,5 тыс. жителей, включая около двух тысяч детей в муниципальных школах.