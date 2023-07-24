В Барнауле молния проникла внутрь дома, взорвала стену и сожгла три телевизора

Разряд также поджег крышу — пожара удалось избежать благодаря заранее запасенной воде

24 июля 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

В Барнауле молния проникла внутрь дома, взорвала стену, подпалила и сожгла три телевизора. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел ранним утром 23 июля в коттеджном поселке Спутник.

Как рассказал владелец дома Евгений Нефедов, утром в 06:40 их разбудил громкий звук. Первой на "взрыв" обратила внимание 14-летняя дочь, которая побежала к отцу.

"В комнате на стене сантиметров десять просто вырвало штукатурки, и она разлетелась по комнате. Как будто что-то под штукатуркой взорвалось", – рассказал мужчина.

По всей видимости, молния ударила в вентиляционную шахту, рядом с которой находилась телевизионная антенна. Разряд прошел по кабелю и вырвал штукатурку. Кроме этого, разряд прошелся и по трем телевизорам, а также по роутеру. Все они "погибли".

А вскоре жильцы заметили, что на порче техники беды не закончились – у дома вспыхнула крыша. Однако воды не оказалось, поскольку отключился насос. Спасти здание помогли полные пятилитровые бутылки воды.

Также молния не пощадила и ЛЭП в поселке. От большого напряжения на ней лопнули стеклянные изоляторы, а район оказался временно обесточен.