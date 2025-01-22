В Барнауле может подорожать школьное питание
Комитет по образованию разослал соответствующую рекомендацию
22 января 2025, 19:30, ИА Амител
В школах Барнаула в январе может подорожать питание. Соответствующую рекомендацию разослал комитет по образованию города, информируют "Вести Алтай". Изменение цен связано с ростом цен на продукты.
"Для учащихся 5-11 классов предлагается установить новую стоимость: завтрак – 135 рублей, обед – 165 рублей", – следует из рекомендации.
Оплата будет производиться за счет родителей, а для льготников – из бюджета. Школы обязаны уведомить родителей о решении и заключить дополнительные соглашения с операторами школьного питания.
При этом ученики 1-4 классов в Алтайском крае продолжат получать бесплатное питание. Ранее средняя стоимость школьного обеда в Барнауле составляла 125 рублей.
Каждое учебное заведение утверждает цены для старшеклассников самостоятельно, опираясь на рекомендации комитета и согласие родителей.
20:04:07 22-01-2025
Да вы по тысяче в день то установите...может, тогда хоть сами нажретесь
21:24:47 22-01-2025
Здрасьте, с 9 января уже новая цена.
23:05:58 22-01-2025
Да уж, еда б нормальная ещё была, а то повышать то повышают, а качество такое же - никакое.
23:48:22 22-01-2025
Как может подорожать,то что есть невозможно?
07:35:37 23-01-2025
У нас в заводской столовой обед обходится в 300 р. я б лучше в школьную столовую ходила
09:35:38 23-01-2025
Питание подорожало с 9 января. Родителей об этом предупредили 10 января. Еще бы в феврале написали такую новость)
09:52:51 23-01-2025
А что,у нас ,в самой богатой стране мира ,нельзя организовать бесплатные школьные завтраки?Или мы только для других горазды?
09:59:53 23-01-2025
Афиноген (09:52:51 23-01-2025) А что,у нас ,в самой богатой стране мира ,нельзя организоват... было такое.
но выбрали джынсы и жувачку
10:12:11 23-01-2025
Musik (09:59:53 23-01-2025) было такое.но выбрали джынсы и жувачку... Неправда ваша.Не мы выбирали-жидовня навязала.