НОВОСТИОбщество

В Барнауле может подорожать школьное питание

Комитет по образованию разослал соответствующую рекомендацию

22 января 2025, 19:30, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В школах Барнаула в январе может подорожать питание. Соответствующую рекомендацию разослал комитет по образованию города, информируют "Вести Алтай". Изменение цен связано с ростом цен на продукты.

"Для учащихся 5-11 классов предлагается установить новую стоимость: завтрак – 135 рублей, обед – 165 рублей", – следует из рекомендации.

Оплата будет производиться за счет родителей, а для льготников – из бюджета. Школы обязаны уведомить родителей о решении и заключить дополнительные соглашения с операторами школьного питания.

При этом ученики 1-4 классов в Алтайском крае продолжат получать бесплатное питание. Ранее средняя стоимость школьного обеда в Барнауле составляла 125 рублей.

Каждое учебное заведение утверждает цены для старшеклассников самостоятельно, опираясь на рекомендации комитета и согласие родителей.

Барнаул Алтайский край цены дети образование школы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

20:04:07 22-01-2025

Да вы по тысяче в день то установите...может, тогда хоть сами нажретесь

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:47 22-01-2025

Здрасьте, с 9 января уже новая цена.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:05:58 22-01-2025

Да уж, еда б нормальная ещё была, а то повышать то повышают, а качество такое же - никакое.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

23:48:22 22-01-2025

Как может подорожать,то что есть невозможно?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:37 23-01-2025

У нас в заводской столовой обед обходится в 300 р. я б лучше в школьную столовую ходила

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
анна

09:35:38 23-01-2025

Питание подорожало с 9 января. Родителей об этом предупредили 10 января. Еще бы в феврале написали такую новость)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:52:51 23-01-2025

А что,у нас ,в самой богатой стране мира ,нельзя организовать бесплатные школьные завтраки?Или мы только для других горазды?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:59:53 23-01-2025

Афиноген (09:52:51 23-01-2025) А что,у нас ,в самой богатой стране мира ,нельзя организоват... было такое.
но выбрали джынсы и жувачку

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

10:12:11 23-01-2025

Musik (09:59:53 23-01-2025) было такое.но выбрали джынсы и жувачку... Неправда ваша.Не мы выбирали-жидовня навязала.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров