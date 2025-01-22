В Барнауле может подорожать школьное питание

Комитет по образованию разослал соответствующую рекомендацию

22 января 2025, 19:30, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В школах Барнаула в январе может подорожать питание. Соответствующую рекомендацию разослал комитет по образованию города, информируют "Вести Алтай". Изменение цен связано с ростом цен на продукты.

"Для учащихся 5-11 классов предлагается установить новую стоимость: завтрак – 135 рублей, обед – 165 рублей", – следует из рекомендации.

Оплата будет производиться за счет родителей, а для льготников – из бюджета. Школы обязаны уведомить родителей о решении и заключить дополнительные соглашения с операторами школьного питания.

При этом ученики 1-4 классов в Алтайском крае продолжат получать бесплатное питание. Ранее средняя стоимость школьного обеда в Барнауле составляла 125 рублей.

Каждое учебное заведение утверждает цены для старшеклассников самостоятельно, опираясь на рекомендации комитета и согласие родителей.