В Барнауле мужчина брызнул баллончиком в водителя автобуса
Пострадавший шофер обратился в полицию
04 февраля 2024, 08:00, ИА Амител
В Барнауле мужчина брызнул баллончиком в лицо водителя автобуса № 53, шофер обратился в полицию. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидицу.
По ее словам, все случилось в обед 3 февраля. Мужчина перед остановкой подрезал автобус, вышел из машины, распылил перцовый баллончик в лицо шоферу и скрылся.
"С места происшествия водителя увезла скорая. В травмпункте ему диагностировали "ожог роговицы глаз", – рассказала горожанка.
Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. В УМВД по Барнаулу сообщили, что заявление от водителя автобуса зарегистрировали в отделе полиции по Индустриальному району, он был направлен на прохождение судмедэкспертизы. Личность автомобилиста водителя легковушки устанавливают.
08:25:00 04-02-2024
Хондавод к своему парню спешил?
08:48:37 04-02-2024
Для бритоголовых есть очень эффективное средство - шредер. Прогнать один раз и всю оставшуюся жизнь будет как шёлковый. Да и отпрыскам урок будет. Водителей автобусов не оправдываю - те ещё "бычки" твердолобые.
14:35:26 04-02-2024
Гость (08:48:37 04-02-2024) Для бритоголовых есть очень эффективное средство - шредер. П... Для терроризирующих весь город водителей ОТ тоже нашлось эффективное средство, как видим.
08:58:32 04-02-2024
С балончиком, это как то по бабски наводить порядок в работе общественного транспорта.
14:32:34 04-02-2024
Гость (08:58:32 04-02-2024) С балончиком, это как то по бабски наводить порядок в работе... В борьбе за правое дело все средства хороши! Жаль только, что это был не №50.
09:15:36 04-02-2024
Не местный похоже. Наши знают как водители автобусов ездят, не удивляются, привыкли и даже берегут)
09:43:13 04-02-2024
Накуканить лысого. Неадекватам не место на дорогах.
09:57:48 04-02-2024
Быдло оно и есть быдло
17:28:43 04-02-2024
а почему глаза закрыли, таких быдло нужно показывать целиком
19:41:54 04-02-2024
Как у нас автобусники на дорогах себя ведут... Метод конечно не одобряю, но может и заслужил...
10:44:07 05-02-2024
Газовый баллончик для самообороны. А если просто брызнул и при этом не было нападения это уже хулиганство. Причем могли пострадать пассажиры.