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В Барнауле мужчина брызнул баллончиком в водителя автобуса

Пострадавший шофер обратился в полицию

04 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина брызнул баллончиком в лицо водителя автобуса № 53, шофер обратился в полицию. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидицу.

По ее словам, все случилось в обед 3 февраля. Мужчина перед остановкой подрезал автобус, вышел из машины, распылил перцовый баллончик в лицо шоферу и скрылся.

"С места происшествия водителя увезла скорая. В травмпункте ему диагностировали "ожог роговицы глаз", – рассказала горожанка.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. В УМВД по Барнаулу сообщили, что заявление от водителя автобуса зарегистрировали в отделе полиции по Индустриальному району, он был направлен на прохождение судмедэкспертизы. Личность автомобилиста водителя легковушки устанавливают.

Барнаул Происшествия

Комментарии 11

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Гость

08:25:00 04-02-2024

Хондавод к своему парню спешил?

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Гость

08:48:37 04-02-2024

Для бритоголовых есть очень эффективное средство - шредер. Прогнать один раз и всю оставшуюся жизнь будет как шёлковый. Да и отпрыскам урок будет. Водителей автобусов не оправдываю - те ещё "бычки" твердолобые.

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пассажир

14:35:26 04-02-2024

Гость (08:48:37 04-02-2024) Для бритоголовых есть очень эффективное средство - шредер. П... Для терроризирующих весь город водителей ОТ тоже нашлось эффективное средство, как видим.

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Гость

08:58:32 04-02-2024

С балончиком, это как то по бабски наводить порядок в работе общественного транспорта.

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Гость

14:32:34 04-02-2024

Гость (08:58:32 04-02-2024) С балончиком, это как то по бабски наводить порядок в работе... В борьбе за правое дело все средства хороши! Жаль только, что это был не №50.

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Гость

09:15:36 04-02-2024

Не местный похоже. Наши знают как водители автобусов ездят, не удивляются, привыкли и даже берегут)

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Гость

09:43:13 04-02-2024

Накуканить лысого. Неадекватам не место на дорогах.

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Внимательный из Б

09:57:48 04-02-2024

Быдло оно и есть быдло

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Гость

17:28:43 04-02-2024

а почему глаза закрыли, таких быдло нужно показывать целиком

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Гость

19:41:54 04-02-2024

Как у нас автобусники на дорогах себя ведут... Метод конечно не одобряю, но может и заслужил...

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Гость

10:44:07 05-02-2024

Газовый баллончик для самообороны. А если просто брызнул и при этом не было нападения это уже хулиганство. Причем могли пострадать пассажиры.

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