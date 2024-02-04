В Барнауле мужчина брызнул баллончиком в водителя автобуса

Пострадавший шофер обратился в полицию

04 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина брызнул баллончиком в лицо водителя автобуса № 53, шофер обратился в полицию. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидицу.

По ее словам, все случилось в обед 3 февраля. Мужчина перед остановкой подрезал автобус, вышел из машины, распылил перцовый баллончик в лицо шоферу и скрылся.

"С места происшествия водителя увезла скорая. В травмпункте ему диагностировали "ожог роговицы глаз", – рассказала горожанка.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. В УМВД по Барнаулу сообщили, что заявление от водителя автобуса зарегистрировали в отделе полиции по Индустриальному району, он был направлен на прохождение судмедэкспертизы. Личность автомобилиста водителя легковушки устанавливают.