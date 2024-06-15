В Барнауле мужчина получил ножевое ранение возле одного из баров
Подозреваемого задержали
15 июня 2024, 09:38, ИА Амител
В Индустриальном районе Барнаула 40-летний мужчина получил ножевое ранение возле одного из баров, сообщили в МВД Алтайского края.
Инцидент случился в ночь на 14 июня. Мужчина со своей девушкой отдыхали в заведении, но в один момент вышли на улицу и повздорили с проходящим мимо незнакомцем. Он и ранил посетителя.
Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи диагностировали у пострадавшего непроникающее ножевое ранение и вызвали полицейских. Те по горячим следам задержали подозреваемого и изъяли у него нож.
Раненому же сделали операцию и направили его на судмедэкспертизу.
Сейчас в произошедшем разбираются полицейские. Решение о возбуждении дела примут по результатам проверки.
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