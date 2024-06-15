В Барнауле мужчина получил ножевое ранение возле одного из баров

Подозреваемого задержали

15 июня 2024, 09:38, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Индустриальном районе Барнаула 40-летний мужчина получил ножевое ранение возле одного из баров, сообщили в МВД Алтайского края.

Инцидент случился в ночь на 14 июня. Мужчина со своей девушкой отдыхали в заведении, но в один момент вышли на улицу и повздорили с проходящим мимо незнакомцем. Он и ранил посетителя.

Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи диагностировали у пострадавшего непроникающее ножевое ранение и вызвали полицейских. Те по горячим следам задержали подозреваемого и изъяли у него нож.

Раненому же сделали операцию и направили его на судмедэкспертизу.

Сейчас в произошедшем разбираются полицейские. Решение о возбуждении дела примут по результатам проверки.