В Омске мужчина превратил свой огород в каток

В комментариях под постом пользователи разделились на тех, кто идею поддержал, и тех, кто её не понял

02 февраля 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: "Подслушано Барнаул"

Чтобы огород не простаивал без дела зимой, омич превратил его в каток. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Барнаул".

Горожанин расчистил территорию, залил её водой и устроил себе зимнее развлечение. В каком районе можно отыскать этот частный каток, не уточняется.

В комментариях под постом пользователи разделились на тех, кто такую идею поддержал, и тех, кто её не понял. Также у некоторых возник вопрос о том, пускают ли покататься на льду соседей.

Один из пользователей рассказал, что у него в Барнауле мужчина также заливает каток на зиму, правда, на него приходит мало людей.