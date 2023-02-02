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В Омске мужчина превратил свой огород в каток

В комментариях под постом пользователи разделились на тех, кто идею поддержал, и тех, кто её не понял

02 февраля 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: "Подслушано Барнаул"
Фото: "Подслушано Барнаул"

Чтобы огород не простаивал без дела зимой, омич превратил его в каток. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Барнаул".

Горожанин расчистил территорию, залил её водой и устроил себе зимнее развлечение. В каком районе можно отыскать этот частный каток, не уточняется.

В комментариях под постом пользователи разделились на тех, кто такую идею поддержал, и тех, кто её не понял. Также у некоторых возник вопрос о том, пускают ли покататься на льду соседей.

Один из пользователей рассказал, что у него в Барнауле мужчина также заливает каток на зиму, правда, на него приходит мало людей.

 

Комментарии 8

  • ничего не вырастет там летом
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да что ты говоришь
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая бизнес-идея, главное чтоб не дорого)
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Земля промерзнет
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Отлично!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • по фото похоже на садоводство
    02 февраля, Гость   Ответить
  • В Омске было дело. Где там закон о фейковых новостях?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Это ж сколько воды надо вылить.
    02 февраля, Гость   Ответить
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