В Барнауле мужчина украл электроинструменты на 94 тысячи и попался полиции
Возбуждено уголовное дело
26 июля 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Барнаульские стражи порядка раскрыли кражу электроинструментов стоимостью 94 тысячи рублей, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
Отмечается, что в отдел полиции по Центральному району обратился 42-летний руководитель одной из организаций. Правоохранители оперативно вышли на подозреваемого – им оказался ранее несудимый 28-летний местный житель, который впоследствии сознался в содеянном.
Похищенное изъять не удалось, так как электроинструменты он успел продать неустановленным лицам. Однако ущерб возместил в полном объеме.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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