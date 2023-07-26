В Барнауле мужчина украл электроинструменты на 94 тысячи и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

26 июля 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульские стражи порядка раскрыли кражу электроинструментов стоимостью 94 тысячи рублей, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

Отмечается, что в отдел полиции по Центральному району обратился 42-летний руководитель одной из организаций. Правоохранители оперативно вышли на подозреваемого – им оказался ранее несудимый 28-летний местный житель, который впоследствии сознался в содеянном.

Похищенное изъять не удалось, так как электроинструменты он успел продать неустановленным лицам. Однако ущерб возместил в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".