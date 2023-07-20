В Барнауле мужчина украл портмоне у своего 85-летнего деда

Подозреваемого задержали полицейские, но похищенных денег у него уже не было

20 июля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже портмоне с 15 тысячами рублей у своего 85-летнего деда, сообщили в краевом ГУ МВД.

40-летний внук признался в содеянном. По предварительной информации, родственник приехал к дедушке в гости, и когда он отошел в магазин подозреваемый и решился на воровство.

Вернувшись домой, пенсионер не обнаружил внука, а вечером – и бумажника, после чего обратился в полицию.

Похищенное было изъято частично – в портмоне остались только документы.

В счет погашения ущерба у злоумышленника изъяли смартфон. Также против него завели уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба".