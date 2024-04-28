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В Барнауле мужчина выкинул маленькую дочь из окна и попал под поезд

Следователи возбудили уголовное дело

28 апреля 2024, 15:05, ИА Амител

Кадры с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
Кадры с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина выбросил маленькую дочь из окна вокзала и попал под поезд, когда пытался сбежать. Об этом сообщили в региональном СК.

Предположительно, мужчина бросил ребенка из окна второго этажа и попытался сбежать. В процессе он угодил под поезд и получил серьезные повреждения.

Он и девочка госпитализированы. 

"В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сказано в сообщении.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

16:40:30 28-04-2024

Богата земля алтайская даунами

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Гость.

05:51:26 29-04-2024

Деградируем постепенно.

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Евгений

00:19:10 06-05-2024

Да уж, хотелось бы меньше таких сообщений из родного города, но суровая правда жизни лишний раз доказывает, что количество Неадекватов распределено примерно поровну по всей поверхности планеты земля. Что, собственно, не внушает оптимизма.

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