В Барнауле мужчина выкинул маленькую дочь из окна и попал под поезд

Следователи возбудили уголовное дело

28 апреля 2024, 15:05, ИА Амител

Кадры с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина выбросил маленькую дочь из окна вокзала и попал под поезд, когда пытался сбежать. Об этом сообщили в региональном СК.

Предположительно, мужчина бросил ребенка из окна второго этажа и попытался сбежать. В процессе он угодил под поезд и получил серьезные повреждения.

Он и девочка госпитализированы.