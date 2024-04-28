В Барнауле мужчина выкинул маленькую дочь из окна и попал под поезд
Следователи возбудили уголовное дело
28 апреля 2024, 15:05, ИА Амител
Кадры с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле мужчина выбросил маленькую дочь из окна вокзала и попал под поезд, когда пытался сбежать. Об этом сообщили в региональном СК.
Предположительно, мужчина бросил ребенка из окна второго этажа и попытался сбежать. В процессе он угодил под поезд и получил серьезные повреждения.
Он и девочка госпитализированы.
"В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сказано в сообщении.
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