В Барнауле на бесплатном интенсиве обсудят, как использовать нейросети в бизнесе
Регистрация на мероприятие уже открыта
22 ноября 2023, 12:27, ИА Амител erid: LjN8JtDyW
Задумывались ли вы о том, как часто мы сталкиваемся с работой нейросетей в жизни? Маркетинг, дизайн, продажи, логистика – искусственный интеллект все чаще находит применение в решении разных задач. Это уже не тема для хайпа*, а реальная помощь современным предпринимателям. Узнать о нейронной сети подробнее можно в Барнауле на бесплатном федеральном интенсиве "Бизнес vs Нейросети" уже 8 декабря 2023 года.
О чем расскажут на интенсиве?
На мероприятии расскажут, на что способен искусственный интеллект и какие выгоды от его использования можно получить, а также помогут узнать, как:
- не тратить деньги впустую на те задачи, где нейросеть может решить их бесплатно;
- улучшить бизнес-процессы в своей компании;
- получить новые знания и информацию от тех, кто уже на практике внедряет нейросети в свою работу.
Интенсив проведут в офлайн-формате, запланировано более пяти полезных докладов. Участники смогут лично пообщаться с другими предпринимателями, поделиться опытом и завести деловые знакомства.
Кто там будет выступать?
Сергей Рыжиков – генеральный директор "Битрикс24" и другие спикеры.
Кто может стать участником интенсива?
Встреча будет полезна предпринимателям, менеджерам, специалистам по маркетингу и продажам, а также всем, кто интересуется современными технологиями и не хочет отставать от конкурентов.
Почему именно сейчас нужно участвовать?
Нейросети сегодня – это возможность оптимизировать процессы, улучшить качество услуг и получить конкурентное преимущество. Темп развития искусственного интеллекта и растущего интереса к технологии показывает, что сейчас самое время для активного внедрения нейросетей в бизнес.
Когда и где пройдет мероприятие?
8 декабря 2023 года в event-hall* "Урбан", по адресу: пр. Комсомольский, 104б.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
Узнать подробнее о федеральном интенсиве можно на сайте компании Geekspace*, по телефону: +7-929-328-98-07 или e-mail: marketing@geekspace.ru
* Хайп – агрессивная и навязчивая реклама, шумиха; event-hall ("ивент-холл"); Geekspace ("Гикспейс")
Возрастное ограничение 18+
ООО "Гикспейс"Реклама
12:32:44 22-11-2023
на интенсиве обучат матеше и русишу
14:40:41 22-11-2023
Расскажут как разводить лохов на бабки и втюхивать всякую шнягу по космической цене. А, ну еще, как и где покупать подешевле и продавать подороже. Только вот причем тут нейросети? Это как одно время было модным слово нанотехнологии и его везде пихали, теперь эта участь постигла нейросети.