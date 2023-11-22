В Барнауле на бесплатном интенсиве обсудят, как использовать нейросети в бизнесе

Регистрация на мероприятие уже открыта

22 ноября 2023, 12:27, ИА Амител erid: LjN8JtDyW

Фото: "Гикспейс"

Задумывались ли вы о том, как часто мы сталкиваемся с работой нейросетей в жизни? Маркетинг, дизайн, продажи, логистика – искусственный интеллект все чаще находит применение в решении разных задач. Это уже не тема для хайпа*, а реальная помощь современным предпринимателям. Узнать о нейронной сети подробнее можно в Барнауле на бесплатном федеральном интенсиве "Бизнес vs Нейросети" уже 8 декабря 2023 года.

О чем расскажут на интенсиве?

На мероприятии расскажут, на что способен искусственный интеллект и какие выгоды от его использования можно получить, а также помогут узнать, как:

не тратить деньги впустую на те задачи, где нейросеть может решить их бесплатно;

улучшить бизнес-процессы в своей компании;

получить новые знания и информацию от тех, кто уже на практике внедряет нейросети в свою работу.

Интенсив проведут в офлайн-формате, запланировано более пяти полезных докладов. Участники смогут лично пообщаться с другими предпринимателями, поделиться опытом и завести деловые знакомства.

Кто там будет выступать?

Сергей Рыжиков ­– генеральный директор "Битрикс24" и другие спикеры.

Кто может стать участником интенсива?

Встреча будет полезна предпринимателям, менеджерам, специалистам по маркетингу и продажам, а также всем, кто интересуется современными технологиями и не хочет отставать от конкурентов.

Почему именно сейчас нужно участвовать?

Нейросети сегодня – это возможность оптимизировать процессы, улучшить качество услуг и получить конкурентное преимущество. Темп развития искусственного интеллекта и растущего интереса к технологии показывает, что сейчас самое время для активного внедрения нейросетей в бизнес.

Когда и где пройдет мероприятие?

8 декабря 2023 года в event-hall* "Урбан", по адресу: пр. Комсомольский, 104б.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Узнать подробнее о федеральном интенсиве можно на сайте компании Geekspace*, по телефону: +7-929-328-98-07 или e-mail: marketing@geekspace.ru

* Хайп ­– агрессивная и навязчивая реклама, шумиха; event-hall ("ивент-холл"); Geekspace ("Гикспейс")

Возрастное ограничение 18+

ООО "Гикспейс"

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