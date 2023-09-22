В Барнауле на два дня отключат горячую воду в 105 домах. Список адресов
Специалисты заменят участок трубопровода по проспекту Калинина, 10
22 сентября 2023, 09:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле в течение двух дней будет отсутствовать горячее водоснабжение в 105 многоквартирных домах, запитанных от магистрали М-224, сообщает в своем Telegram-канале СГК.
"С 10:00 часов 22 сентября до 24:00 часов 23 сентября", – уточнили в компании.
В это время будут заменены участок трубопровода по проспекту Калинина, 10 и сильфонные компенсаторы.
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09:55:25 22-09-2023
Отопление дают, горячую воду отключают. Могут из батарей начать сливать
10:23:45 22-09-2023
С отоплением полная ж......Жильцы нашего дома не дают включать. Так было и в прошлом году - в ноябре включили, а в феврале убавили до минимума. Мёрзли до самого лета. Сделать ничего нельзя - большинство больных на голову рулит
11:03:49 22-09-2023
Гость (10:23:45 22-09-2023) С отоплением полная ж......Жильцы нашего дома не дают включа... Утепляйте щели в окнах. Если всем комфортно, а вам холодно, значит, дело в вашей квартире.
11:19:56 22-09-2023
Гость (11:03:49 22-09-2023) Утепляйте щели в окнах. Если всем комфортно, а вам холодно, ... это значит, что не правильно отрегулирована система отопления дома или пора менять трубы батареи как правило жарко верхним этажам и центральным подъездам при системе с верхней разводкой (жильциы которых могут поставить себе краны и закрыть батареи, но их потом жаба душит, что краны они закрыли а за отопление платить приходится) а первый этаж и угловые квартиры мерзнут
11:28:26 22-09-2023
Гость (10:23:45 22-09-2023) С отоплением полная ж......Жильцы нашего дома не дают включа... Ну да, издержки общежития. Больных головой - большинство. Это их мир, их порядки.
11:22:17 22-09-2023
Живу в панельке обычной, за последние 45 лет ни разу не было жалоб на холод.
11:43:36 22-09-2023
Гость (11:22:17 22-09-2023) Живу в панельке обычной, за последние 45 лет ни разу не было... Так и у нас нет жалоб. Бесполезно жаловаться - решение большинства. Сидели с обогревателями, платили огромные деньги за эл/энергию, а экономные сидели и спали в шубах, их это устраивает и это не самые бедные, три парковки во дворе забиты их машинами. Смысл утепляться, если батареи не греют даже руки не согреешь. Батареи в квартире новые, щелей нет, но батареи холодные. Когда пошла по соседям поговорить, так зайти нельзя в квартиру от вони. Это они так обогреваются - своим дыханием, борщами и чесноком. Кто придумал эту чушь, спрашивать жильцов? Раньше включали без согласия.
12:18:01 22-09-2023
Хорошо что я не зажмотил, чуть подороже купил себе хрущёвку в Благополучном Центре. Тепло, всё работает, всем всё нравится, вежливые бабулечки в подъезде, машина в шаговой доступности на газоне.
13:19:41 22-09-2023
Гость (12:18:01 22-09-2023) Хорошо что я не зажмотил, чуть подороже купил себе хрущёвку ... Так все службы и у нас рабо тают(кстати, тоже центр), просто люди попались ку - ку
15:17:06 22-09-2023
Это они так обогреваются - своим дыханием, борщами и чесноком. Кто придумал эту чушь, спрашивать жильцов? Раньше включали без согласия.////////////////// так бывает, когда женщина потребляет фастфуд, привыкла к запаху своих газов и их не замечает; при этом бесится, что соседи позволяют себе просто дышать и правильно питаться.