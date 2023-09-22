Специалисты заменят участок трубопровода по проспекту Калинина, 10

22 сентября 2023, 09:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле в течение двух дней будет отсутствовать горячее водоснабжение в 105 многоквартирных домах, запитанных от магистрали М-224, сообщает в своем Telegram-канале СГК.

"С 10:00 часов 22 сентября до 24:00 часов 23 сентября", – уточнили в компании.

В это время будут заменены участок трубопровода по проспекту Калинина, 10 и сильфонные компенсаторы.