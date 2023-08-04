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В Барнауле на два месяца перекроют участок дороги по улице Папанинцев

Ограничение движения связано со строительством теплосети

04 августа 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле c 7 августа по 7 октября перекроют участок дороги по улице Папанинцев, сообщает мэрия.

Ограничение будет действовать по всей ширине проезжей части от дома № 143 до № 151.

Причина – строительство теплосети.

Водителей просят быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности заранее выбирать объезд.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 2

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джо

21:54:31 04-08-2023

нет такого адреса папанинцев 143.

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Гость

22:13:59 04-08-2023

джо (21:54:31 04-08-2023) нет такого адреса папанинцев 143. ... Прежде чем демонстрировать свою глупость, могли бы хотя бы в 2 ГИС посмотреть...

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