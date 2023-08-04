В Барнауле на два месяца перекроют участок дороги по улице Папанинцев
Ограничение движения связано со строительством теплосети
04 августа 2023, 13:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле c 7 августа по 7 октября перекроют участок дороги по улице Папанинцев, сообщает мэрия.
Ограничение будет действовать по всей ширине проезжей части от дома № 143 до № 151.
Причина – строительство теплосети.
Водителей просят быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности заранее выбирать объезд.
21:54:31 04-08-2023
нет такого адреса папанинцев 143.
22:13:59 04-08-2023
джо (21:54:31 04-08-2023) нет такого адреса папанинцев 143. ... Прежде чем демонстрировать свою глупость, могли бы хотя бы в 2 ГИС посмотреть...