В Барнауле на фоне сильного тумана не могут приземлиться самолеты

Расписание изменилось у нескольких рейсов

27 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: unsplash.com

Самолеты не могут вовремя приземлиться в Барнауле утром 27 августа, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. Вероятно, сесть им мешает густой туман, который сегодня окутал столицу Алтайского края.

Так, судно авиакомпании Ural Airlines, которое летит из московского Домодедова в Барнаул, прибудет с задержкой. Самолет должен был приземлиться в 06:15, но теперь, согласно расчетному времени, это произойдет в 08:30. В итоге и обратно он вылетит позже: в 09:40 вместо 07:30.

Кроме того, в 09:25 вместо 08:50 прибудет судно компании S7, следующее по маршруту Домодедово – Новосибирск – Барнаул.

С небольшой задержкой ожидается прибытие самолета Pegas Fly из Сочи – он приземлится в 10:09 вместо 09:45.

Также сообщается о переносе вылета рейса из Барнаула в столичное Домодедово компании S7. По расписанию судно должно было отправиться в путь в 08:05, но вылет перенесли на 14:00.