В Барнауле на кладбище возле могилы страдает собака

К себе не подпускает и с могилки не уходит

28 мая 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22

На Михайловском кладбище заметили собаку возле одной из могил, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Собака к себе не подпускает и с могилки не уходит. Очень худая. Налили водички и попросили кусочек хлеба у тех, кто был на кладбище. Сами приехали без еды", – рассказала подписчица паблика.

Собака воду попила и хлеб съела, но этого мало. Поэтому женщина попросила тех, кто в ближайшее время собирается на Михайловское кладбище, взять с собой еду.

В комментариях к сообщению отметили, что на участке находятся две могилы, одна из них – 2022 года.