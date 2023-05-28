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В Барнауле на кладбище возле могилы страдает собака

К себе не подпускает и с могилки не уходит

28 мая 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22
Фото: vk.com/incident22

На Михайловском кладбище заметили собаку возле одной из могил, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Собака к себе не подпускает и с могилки не уходит. Очень худая. Налили водички и попросили кусочек хлеба у тех, кто был на кладбище. Сами приехали без еды", – рассказала подписчица паблика.

Собака воду попила и хлеб съела, но этого мало. Поэтому женщина попросила тех, кто в ближайшее время собирается на Михайловское кладбище, взять с собой еду.

В комментариях к сообщению отметили, что на участке находятся две могилы, одна из них – 2022 года.

Барнаул Собаки

Комментарии 17

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Гость

09:47:58 28-05-2023

Номер квартала какой?

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Гость

20:23:58 28-05-2023

Гость (09:47:58 28-05-2023) Номер квартала какой? ... два локтя на солнышко... вконтактыши никогда точностью не страдали...

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Гость

10:06:17 28-05-2023

Начнут кормить и собака начнет охранять это место, люди к своим могилкам которые рядом не смогут подойти. У нас начали кормить собаку на мусорке, теперь собака охраняет мусорку не подпускает к мусорке тех кого не знает, лает. Давайте будем думать не только о собаках, но и о людях, в приют ее, на кладбище ей не место.

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Элен без ребят

11:07:13 28-05-2023

бедняга... прям сердце в лоскуты рвется и помочь ей не могу :(

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Гость

20:50:18 28-05-2023

Элен без ребят (11:07:13 28-05-2023) бедняга... прям сердце в лоскуты рвется и помочь ей не могу ... Не хочешь значит. Забери домой да и васякот.

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Гость

14:08:33 28-05-2023

В каком квартале находится могила. На этой недели буду на кладбище.

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Светлана

16:19:05 28-05-2023

Добрый день. А какой номер на кладбище? Чтобы покормить?

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Петрович

16:57:18 28-05-2023

Накануне принятия краевого закона об эвтаназии беспризорных животных,зоошиза каких только вбросов не выдумает.

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Гость

20:59:36 28-05-2023

Петрович (16:57:18 28-05-2023) Накануне принятия краевого закона об эвтаназии беспризорных ... Злобное существо, похоже, для тебя любое проявление доброты к животному неприемлемо.

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Гость

23:35:34 28-05-2023

Петрович (16:57:18 28-05-2023) Накануне принятия краевого закона об эвтаназии беспризорных ... Многие животные ведут себя лучше людишек,подобных вот таким "петровичам"!Жаль,что не введут закон об эвтаназии злобных мерзавцев!

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Ольга

19:56:43 28-05-2023

Мы их не дооцениваем,жалко,жалко,может быть кто-то знает эту историю,откликнулись бы и написали что произошло? Она может погибнуть,нужно подкормить ее,потихоньку приручить,сила к жизни должна победить ,собачка хорошая,очень верная

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Гость

20:51:27 28-05-2023

Ольга (19:56:43 28-05-2023) Мы их не дооцениваем,жалко,жалко,может быть кто-то знает эту... Забери себе. К чему сторонняя лирика?

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Гость

23:51:48 28-05-2023

Почему не пишут в статье номер квартала? И да если собака не подпускает, как другие люди должны подходить к соседним могилкам?

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Гость

08:56:42 29-05-2023

Гость (23:51:48 28-05-2023) Почему не пишут в статье номер квартала? И да если собака не... на фото в "инцидент Бараул" табличка 140:139:138:142 ниже "№ кварталов" ниже 137:138:135:142

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Гость

07:18:14 29-05-2023

Захоронение старое, пес ну никак на выброшенного недавно породистого не тянет, двортерьер в сотом поколении.

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Гость

09:20:28 29-05-2023

Гость (07:18:14 29-05-2023) Захоронение старое, пес ну никак на выброшенного недавно пор... Ну и двортерьер и что? От этого он перестал быть живым, верным, преданным? Об агрессии собаки не писали..не надо выдумывать..

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Гость

16:46:55 29-05-2023

Гость (09:20:28 29-05-2023) Ну и двортерьер и что? От этого он перестал быть живым, вер... Ага, так и написали: " К себе не подпускает ...". На радугу, немедленно!

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