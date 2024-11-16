В Барнауле на месяц перекрыли часть улицы Гоголя

Ограничение ввели из-за строительства наружных сетей к многоквартирному дому

16 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: pxhere.com

В Барнауле ограничили проезд по четной стороне улицы Гоголя с 16 ноября по 16 декабря, сообщили в мэрии.

Движение перекрыли в районе строящегося многоквартирного дома № 52. За это время для здания построят наружные сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Пока идут работы, на участке Гоголя от проспекта Ленина до Социалистического организовано одностороннее движение.

Изображение: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и по возможности заранее планировать объезд.