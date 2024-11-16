В Барнауле на месяц перекрыли часть улицы Гоголя
Ограничение ввели из-за строительства наружных сетей к многоквартирному дому
16 ноября 2024, 11:50, ИА Амител
Дорожный конус / Фото: pxhere.com
В Барнауле ограничили проезд по четной стороне улицы Гоголя с 16 ноября по 16 декабря, сообщили в мэрии.
Движение перекрыли в районе строящегося многоквартирного дома № 52. За это время для здания построят наружные сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.
Пока идут работы, на участке Гоголя от проспекта Ленина до Социалистического организовано одностороннее движение.
Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и по возможности заранее планировать объезд.
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