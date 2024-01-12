В Барнауле на полтора месяца перекроют движение по улице Красный Текстильщик

В это время рабочие будут вести работы на канализационном коллекторе

12 января 2024, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле временно перекроют движение по улице Красный Текстильщик, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать c 16 января по 28 февраля на участке от дома № 109 по улице Красный Текстильщик до здания № 63 по улице Антона Петрова.

Причина временных неудобств – в модернизации канализационного коллектора.

Водителей просят быть внимательнее и по возможности планировать маршруты заранее.