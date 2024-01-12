В Барнауле на полтора месяца перекроют движение по улице Красный Текстильщик
В это время рабочие будут вести работы на канализационном коллекторе
12 января 2024, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле временно перекроют движение по улице Красный Текстильщик, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать c 16 января по 28 февраля на участке от дома № 109 по улице Красный Текстильщик до здания № 63 по улице Антона Петрова.
Причина временных неудобств – в модернизации канализационного коллектора.
Водителей просят быть внимательнее и по возможности планировать маршруты заранее.
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