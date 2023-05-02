В Барнауле на путепроводе по проспекту Ленина начали монтировать пролёты

Работы ведутся на однопролётном путепроводе со стороны Дома быта

02 мая 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: barnaul.press

В Барнауле на однопролётном путепроводе со стороны остановки "Дом быта" приступили к монтажу пролётов. Об этом сообщил руководитель подрядной организации "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин, передаёт телеграм-канал "Мост".

"Всего за три дня будет смонтировано 25 балок и, можно сказать, что тело маленького путепровода собрано. Далее приступят к обустройству будущей дороги, а именно к омоноличиванию швов, устройству защитных слоёв, переходных зон", – сказал он.

Данилин также рассказал, что для устройства трамвайных путей сформируют отдельный конструктив, куда будет укладываться рельсошпальная решётка. Рельсы, по его словам, расположат как на одном уровне с проезжей частью, так и обособленно от неё.

Кроме того, в этом же месяце начнут монтировать пролёты и на большом путепроводе.

"Сейчас завершается возведение верхних частей первой и второй опор. Затем между ними начнут монтировать балки. Параллельно строители приступят к устройству стапелей, по которым будет надвигаться пролёт между третьей и четвёртой опорами путём надвижки", – рассказал руководитель.

Напомним, реконструкцию моста планируют завершить до конца ноября 2023 года.