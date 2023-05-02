В Барнауле на путепроводе по проспекту Ленина начали монтировать пролёты
Работы ведутся на однопролётном путепроводе со стороны Дома быта
02 мая 2023, 09:50, ИА Амител
В Барнауле на однопролётном путепроводе со стороны остановки "Дом быта" приступили к монтажу пролётов. Об этом сообщил руководитель подрядной организации "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин, передаёт телеграм-канал "Мост".
"Всего за три дня будет смонтировано 25 балок и, можно сказать, что тело маленького путепровода собрано. Далее приступят к обустройству будущей дороги, а именно к омоноличиванию швов, устройству защитных слоёв, переходных зон", – сказал он.
Данилин также рассказал, что для устройства трамвайных путей сформируют отдельный конструктив, куда будет укладываться рельсошпальная решётка. Рельсы, по его словам, расположат как на одном уровне с проезжей частью, так и обособленно от неё.
Кроме того, в этом же месяце начнут монтировать пролёты и на большом путепроводе.
"Сейчас завершается возведение верхних частей первой и второй опор. Затем между ними начнут монтировать балки. Параллельно строители приступят к устройству стапелей, по которым будет надвигаться пролёт между третьей и четвёртой опорами путём надвижки", – рассказал руководитель.
Напомним, реконструкцию моста планируют завершить до конца ноября 2023 года.
10:05:32 02-05-2023
Старую опору оставят как памятник,я правильно понял?
12:11:30 02-05-2023
Не торопитесь. Куда так быстро?.. Кстати, 21 мая будет годовщина перекрытия, а еще не все старые опоры демонтированы. Ох уж этот злой РЖД со своими узкими окнами!
12:16:56 02-05-2023
Гость (12:11:30 02-05-2023) Не торопитесь. Куда так быстро?.. Кстати, 21 мая будет годов... А нельзя лимиту и дачников, на время освоения бюджета по новорынковскому мосту, пересадить на авто транспорт ? Для увеличения окон.
13:29:50 02-05-2023
Как-то читал про проект съезда с моста вправо, проезд под мостом (где сейчас рельсы) и далее до Путейской с выходом на Павловский, типа один и вариантов разгрузки Строителей. Но похоже проект так же остаётся в мечтах. Вообще много было хороших вариантов развязок и улучшения транспортных потоков еще лет 20-30 назад, но отсутствие стратегического плана (и мышления) + хаотичная безконтрольная застройка порушили всё.
14:34:43 02-05-2023
Тут читал недавно, что Китайцы построили уникальный мост вдоль реки, около 800 метров. За те же 2 миллиарда ну и месяцев за 6 если не меньше. Там правда РЖД не было
14:37:00 02-05-2023
Гость (12:16:56 02-05-2023) А нельзя лимиту и дачников, на время освоения бюджета по нов... Тогда бюджет будет миллиардов 5. Но на сроках это ни как не отразится)
20:57:31 02-05-2023
люди, а как так, балки вроде завозили железные, а уложили железобетонные или я что-то неправильно понимаю???
13:37:14 03-05-2023
Гость (20:57:31 02-05-2023) люди, а как так, балки вроде завозили железные, а уложили же... Так их бетоном залили ( для увеличения бюджета),а то в следующий раз денег меньше дадут.
23:08:32 02-05-2023
Рабочие - молодцы! Пусть работают!