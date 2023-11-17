В Барнауле на стадионе "Лабиринт" построят новое здание для спортсменов

Спортивный комплекс включает полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, которое востребовано у барнаульцев

17 ноября 2023, 22:02, ИА Амител

Фото: barnaul.org

На барнаульском стадионе "Лабиринт" снесут старое и построят новое здание для спортсменов и тренеров. Как сообщает пресс-центр мэрии, такое решение приняли по итогам совещания, которое сегодня, 17 ноября, провел градоначальник Вячеслав Франк.

Глава спортивной школы № 7 Татьяна Бердышева отметила, что в комплексе есть полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, трибуны, скалодром, тренажерный комплекс. При этом поле крайне востребовано у барнаульцев – летом по вечерам тут занимаются более 15 взрослых команд.

"В летнее время на стадионе учебно-тренировочный процесс обеспечивают 27 тренеров краевых и городских учреждений спорта для 730 спортсменов", – отметила она.Сейчас на территории комплекса находится административное здание — там находятся и раздевалки для спортсменов. Однако его признали аварийным, после чего закрыли доступ, при том что оно крайне необходимо и для спортсменов, и для обычных сотрудников школы.

Франк отметил, что создание комфортных условий для спортсменов и физкультурников является приоритетным направлением работы барнаульских властей. По итогам совещания мэр поручил комитету по физкультуре и спорту подготовить предложения по строительству современного помещения для воспитанников и сотрудников спортивной школы. Старое здание собираются снести и освободить территорию.