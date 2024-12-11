В Барнауле на Старом мосту образовалась длинная и долгая пробка

Движение было сковано около двух часов

11 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Пробка на Старом мосту / Фото: 2ГИС

На Старом мосту в Барнауле образовалась большая автомобильная пробка. В левом ряду произошло ДТП. Об этом сообщает 2ГИС. По данным приложения, из-за аварии левый ряд автомагистрали перекрыт. Фото: 2ГИС Судя по снимкам очевидцев, в аварии сильные повреждения получил легковой автомобиль. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.