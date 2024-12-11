НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле на Старом мосту образовалась длинная и долгая пробка

Движение было сковано около двух часов

11 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Пробка на Старом мосту / Фото: 2ГИС
Пробка на Старом мосту / Фото: 2ГИС

На Старом мосту в Барнауле образовалась большая автомобильная пробка. В левом ряду произошло ДТП. Об этом сообщает 2ГИС.

По данным приложения, из-за аварии левый ряд автомагистрали перекрыт.

Фото: 2ГИС

Судя по снимкам очевидцев, в аварии сильные повреждения получил легковой автомобиль.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Барнаул ДТП авария

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:30:38 11-12-2024

В левом ряду, это с какой стороны смотреть? Разве на старом мосту движение не в один ряд в каждую сторону?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:23 11-12-2024

Почему вы не пишите новость про запрет барнаульской гречки? Боитесь злобных комментов про трамваи и ярмарку белорусской обуви, которую удобно выбрасывать на мусорку.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:29 11-12-2024

Гость (12:59:23 11-12-2024) Почему вы не пишите новость про запрет барнаульской гречки? ... https://www.amic.ru/news/gosstandart-belorussii-zapretil-vvoz-i-prodazhu-grechki-ot-barnaulskogo-proizvoditelya-553957
Это о чем, болезный не читатель?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

23:11:01 11-12-2024

Гость (12:59:23 11-12-2024) Почему вы не пишите новость про запрет барнаульской гречки? ... Вряд ли белорусы знают про эту ярмарку и обувь 🤣

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:10 11-12-2024

Верните гречку в Барнаул, заберите обувь на родину! И трамваи.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров