В Барнауле на Старом мосту образовалась длинная и долгая пробка
Движение было сковано около двух часов
11 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
Пробка на Старом мосту / Фото: 2ГИС
На Старом мосту в Барнауле образовалась большая автомобильная пробка. В левом ряду произошло ДТП. Об этом сообщает 2ГИС.
По данным приложения, из-за аварии левый ряд автомагистрали перекрыт.
Фото: 2ГИС
Судя по снимкам очевидцев, в аварии сильные повреждения получил легковой автомобиль.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
12:30:38 11-12-2024
В левом ряду, это с какой стороны смотреть? Разве на старом мосту движение не в один ряд в каждую сторону?
12:59:23 11-12-2024
Почему вы не пишите новость про запрет барнаульской гречки? Боитесь злобных комментов про трамваи и ярмарку белорусской обуви, которую удобно выбрасывать на мусорку.
16:43:29 11-12-2024
Гость (12:59:23 11-12-2024) Почему вы не пишите новость про запрет барнаульской гречки? ... https://www.amic.ru/news/gosstandart-belorussii-zapretil-vvoz-i-prodazhu-grechki-ot-barnaulskogo-proizvoditelya-553957
Это о чем, болезный не читатель?
23:11:01 11-12-2024
Гость (12:59:23 11-12-2024) Почему вы не пишите новость про запрет барнаульской гречки? ... Вряд ли белорусы знают про эту ярмарку и обувь 🤣
18:20:10 11-12-2024
Верните гречку в Барнаул, заберите обувь на родину! И трамваи.