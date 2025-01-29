В Барнауле на сутки отключили холодную воду в жилом доме и десяти административных зданиях
Плановые работы проводят на пересечении улиц Малая Космонавтов и Малахова
29 января 2025, 09:45, ИА Амител
Холодную воду на сутки отключили в Барнауле в одном жилом доме и десяти административных зданиях из-за плановой врезки нового водопровода. Об этом сообщили в телеграм-канале городского водоканала.
Ремонт проходит с 09:00 29 января до 09:00 30 января на пересечении улиц Малая Космонавтов и Малахова.
Ограничение затронуло адреса:
- ул. Малахова, 7 (жилой дом);
- пр. Космонавтов, 45, 47, 53г, 53е, 55а, 55б, 55в, 55д;
- ул. Г. Титова, 50а;
- ул. 10-я Западная, 26.
"Работы позволят закольцевать участок водопровода и при необходимости ремонта в будущем минимизировать отключение абонентов в верхней зоне водоснабжения города", – говорится в сообщении.
В случае заявок от жителей попадающего под отключение дома, организуют подвоз воды. За справками просят обращаться по номерам 500-101 и 202-200.
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