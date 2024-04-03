В Барнауле на "тонущей" улице установят ливневку минимум через два года
Информацию об этом подтвердили в мэрии
03 апреля 2024, 15:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле на улице 8 Марта, которая регулярно страдает от весенних потопов, оборудуют ливневую канализацию не раньше чем через два года.
Как пишет "Банкфакс", эту улицу ремонтировали еще в 2017 году, но тогда ливневку не предусмотрели из-за дороговизны и необходимости госэкспертизы.
В мэрии пояснили, что быстро решить проблему не удастся: проектом нужно заниматься только в рамках городской адресной инвестиционной программы, а все деньги по ней распределены уже до 2026-го.
К тому же проектно-сметную документацию только предстоит разработать.
15:55:50 03-04-2024
Ливневую канализацию для города Барнаула разрабатывал Ленинградский политехнический университет. Неужели вы думаете что они так все разработали что бы все топило. Например на Попова по проекту ливневка должна быть и была каждые 50 м. Так скорее всего и на этой улице. Вы что с ними сделали со старыми ливневками? Давайте следующий раз про молодёжку ядринцева поговорим там ещё интереснее.
16:34:40 03-04-2024
Дорого́визны проекта блин. Опять как на Попова одна ливневка и куча миллионов.
22:30:12 03-04-2024
Гога (15:55:50 03-04-2024) Ливневую канализацию для города Барнаула разрабатывал Ленинг... Георгия Исакова, С-Западная. Многострадальные улицы. Потоки грязной воды весной при таиние снега и после каждого маломальского дождя. Там бы выгулять отцов города.