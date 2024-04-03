В Барнауле на "тонущей" улице установят ливневку минимум через два года

Информацию об этом подтвердили в мэрии

03 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на улице 8 Марта, которая регулярно страдает от весенних потопов, оборудуют ливневую канализацию не раньше чем через два года.

Как пишет "Банкфакс", эту улицу ремонтировали еще в 2017 году, но тогда ливневку не предусмотрели из-за дороговизны и необходимости госэкспертизы.

В мэрии пояснили, что быстро решить проблему не удастся: проектом нужно заниматься только в рамках городской адресной инвестиционной программы, а все деньги по ней распределены уже до 2026-го.

К тому же проектно-сметную документацию только предстоит разработать.