В Барнауле на три дня изменятся маршруты общественного транспорта в районе Дома быта

Коммунальщики будут ремонтировать водопровод

24 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле на три дня изменятся схемы движения общественного транспорта в районе Дома быта.

Как сообщили в мэрии, проезд с 22:00 24 марта по 27 марта будет организован следующим образом:

троллейбусы № 6 и 7 – в сторону конечной остановки "Дом Быта" будут ходить без изменений; в обратном направлении: Ленина – Космонавтов – Малахова, далее по маршруту;

автобусы № 6, 24, 53 – при движении в центр города: Матросова – Ленина – разворот в районе здания по пр. Ленина, 106/1 – Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении: без изменений.

Троллейбус № 1 и трамвай № 3 будут по-прежнему ездить без изменений. Ограничений для личного транспорта также нет.

Уточняется, что изменения связаны с тем, что на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова проведут аварийно-восстановительные работы на водопроводе.