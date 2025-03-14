В Барнауле на три дня перекрыли площадь Сахарова

Такие меры связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр

14 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Площадь Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вечером 13 марта в Барнауле для движения транспорта перекрыли площадь Сахарова. Ограничения связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр, сообщили в мэрии.

"В связи с проведением XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые пройдут в краевой столице и приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет временно ограничено движение автомобильного транспорта", – уточнили в администрации города.

Движение транспорта временно перекрыли по всей ширине проезжей части проспекта Социалистического: от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (площадь Сахарова).

Ограничения начали действовать с 21:00 13 марта. Они продлятся до 08:00 16 марта. Это позволит обеспечить безопасность участников и зрителей спортивного мероприятия.

При проезде указанных участков водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.