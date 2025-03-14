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В Барнауле на три дня перекрыли площадь Сахарова

Такие меры связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр

14 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Площадь Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Площадь Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вечером 13 марта в Барнауле для движения транспорта перекрыли площадь Сахарова. Ограничения связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр, сообщили в мэрии.

"В связи с проведением XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые пройдут в краевой столице и приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет временно ограничено движение автомобильного транспорта", – уточнили в администрации города.

Движение транспорта временно перекрыли по всей ширине проезжей части проспекта Социалистического: от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (площадь Сахарова)

Ограничения начали действовать с 21:00 13 марта. Они продлятся до 08:00 16 марта. Это позволит обеспечить безопасность участников и зрителей спортивного мероприятия.

При проезде указанных участков водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Барнаул площадь Сахарова дорожное движение

Комментарии 5

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Дюша

08:45:47 14-03-2025

Ну и проводили бы где-нибудь в селе...Почему горожане должны страдать?

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Гость

09:04:40 14-03-2025

Дюша (08:45:47 14-03-2025) Ну и проводили бы где-нибудь в селе...Почему горожане должны... Давно горожанином стал ?

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Гость

12:01:12 14-03-2025

сколько можно перекрывать сахарова, другого места нет? без этого движение затруднено, вместо двух полос есть полторы... обочины не чищены почти везде!

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Гость

15:42:05 14-03-2025

Ладно не чищены, в правой полосе машины припаркованы - считай полосы нет. Может когда-нибудь у нас городские власти и ГИБДД работать начнут - может и пробок поменьше будет...

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Гость

15:48:19 14-03-2025

Гость (15:42:05 14-03-2025) Ладно не чищены, в правой полосе машины припаркованы - счита... Проспект Строителей четная сторона. От Деповской до КДМа правая полоса забита машинами... И еще куча мест где под знаками машины стоят, но их никто не трогает...

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