В Барнауле на три дня перекрыли площадь Сахарова
Такие меры связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр
14 марта 2025, 07:00, ИА Амител
Вечером 13 марта в Барнауле для движения транспорта перекрыли площадь Сахарова. Ограничения связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр, сообщили в мэрии.
"В связи с проведением XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые пройдут в краевой столице и приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет временно ограничено движение автомобильного транспорта", – уточнили в администрации города.
Движение транспорта временно перекрыли по всей ширине проезжей части проспекта Социалистического: от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (площадь Сахарова).
Ограничения начали действовать с 21:00 13 марта. Они продлятся до 08:00 16 марта. Это позволит обеспечить безопасность участников и зрителей спортивного мероприятия.
При проезде указанных участков водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.
08:45:47 14-03-2025
Ну и проводили бы где-нибудь в селе...Почему горожане должны страдать?
09:04:40 14-03-2025
Дюша (08:45:47 14-03-2025) Ну и проводили бы где-нибудь в селе...Почему горожане должны... Давно горожанином стал ?
12:01:12 14-03-2025
сколько можно перекрывать сахарова, другого места нет? без этого движение затруднено, вместо двух полос есть полторы... обочины не чищены почти везде!
15:42:05 14-03-2025
Ладно не чищены, в правой полосе машины припаркованы - считай полосы нет. Может когда-нибудь у нас городские власти и ГИБДД работать начнут - может и пробок поменьше будет...
15:48:19 14-03-2025
Гость (15:42:05 14-03-2025) Ладно не чищены, в правой полосе машины припаркованы - счита... Проспект Строителей четная сторона. От Деповской до КДМа правая полоса забита машинами... И еще куча мест где под знаками машины стоят, но их никто не трогает...