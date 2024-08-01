В Барнауле на весь день отключили горячую воду у жителей десятков домов
Воду вернут только ночью
01 августа 2024, 09:26, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле 1 августа отключили горячую воду на нескольких улицах из-за устранения дефекта на тепловой сети, сообщили в СГК.
Неполадки устраняют в районе дома № 78 по Павловскому тракту.
Работы продлятся до 23:00 и затронут следующие адреса:
- ул. Малахова, 113, 107, 111, 109;
- ул. Витебская, 10, 2, 20;
- ул. Бабуркина, 11, 8, 6, 12, 10;
- ул. Заринская, 18;
- ул. Сельскохозяйственная, 4;
- Павловский тракт, 58г, 60, 60а, 60а/1, 60б, 60б/1, 60в, 62, 63, 66, 68, 68а, 69б, 70, 70а, 74, 76, 76а, 76б, 76в, 78, 78а, 78б, 82;
- ул. Советской Армии, 73, 75, 75/1.
Энергетики подчеркивают, что после завершения ремонта на заполнение сетей и восстановление параметров уйдет некоторое время.
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