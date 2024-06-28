В Барнауле на время ремонтных работ перекроют некоторые участки автомобильных дорог

Ограничение движения начнется уже с 1 июля

28 июня 2024, 17:30, ИА Амител

Обсуждение плана ремонтных работ / Фото: Виталий Барабаш

27 июня 2024 года в администрации Барнаула подробно обсудили планы и сроки предстоящих ремонтных работ. Их проведут в интенсивном режиме, но обойтись без перекрытия некоторых участков автодорог не получится.

Уже с 1 июля Сибирская генерирующая компания начнет техническое перевооружение тепловой сети по ул. Партизанской от пр. Ленина до пр. Красноармейского. Запланирована замена 600 м трубопровода с увеличением его диаметра с 300 мм до 500 мм.

"Интенсивная городская застройка микрорайона в границах Речного вокзала повышает нагрузку на теплосети и состояние железобетонных конструкций непроходного канала на этом участке. Его ввели в эксплуатацию еще в 2002 году", ­– рассказывает о необходимости предстоящих работ директор барнаульского теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс.Наряду с этим выполнят монтаж двух тепловых камер и реконструкцию четырех тепловых камер с заменой запорной арматуры.

Итак, на время ремонта перекроют следующие участки дорог:

по ул. Партизанской – от пр. Ленина до ул. М. Горького (с 1 июля по 31 августа);

по ул. Партизанской в районе пересечения с пешеходной аллеей на пр. Ленина (с 5 по 18 августа);

по четной проезжей части пр. Ленина на пересечении с ул. Партизанской (с 16 по 18 августа);

по нечетной проезжей части пр. Ленина на пересечении с ул. Партизанской (с 23 по 25 августа).

Обсуждение плана ремонтных работ / Фото: Виталий Барабаш

Параллельно с этим с 20 июля стартует техперевооружение магистральной тепловой сети М-34 по ул. Песчаной, которая проходит под автодорогой пр. Красноармейского. Состояние плит перекрытий там оценивают как аварийное с частичной деформацией, оголением арматуры и нарушением сцепления с бетоном. Также эксперты там выявили глубокую повсеместную коррозию.

Поэтому до 1 сентября 2024 года предстоит замена трубопровода диаметром 500 мм с полной заменой железобетонных конструкций непроходного канала и заменой плит перекрытий проходного канала под автомобильной дорогой с разбором и восстановлением трамвайных путей. Запланировали и реконструкцию двух тепловых камер и монтаж двух неподвижных опор.

Для выполнения работ движение по пр. Красноармейскому перекроют:

по нечетной стороне (спуск) – с 23 по 28 июля; демонтаж трамвайных путей с 26 по 28 июля;

по четной стороне (подъем) – с 5 по 8 августа.

Запланированные работы СГК включены в масштабную подготовку Барнаула к безаварийному прохождению предстоящего отопительного сезона.