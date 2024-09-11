В Барнауле на выходных пройдет одна из самых масштабных велогонок в Сибири

Принять участие смогут принять как профессионалы, так и любители

11 сентября 2024, 22:41, ИА Амител

Фото: сеть магазинов Pulse

14 сентября в Барнауле состоится 10-й этап Кубка городов Сибири "Марафон PULSE 2024". Это будет уже 11-я гонка, которая проводится в Барнауле, а соберутся на нее спортсмены из разных регионов СФО.

Праздник спорта и велосипедов пройдет 14 сентября. Принять участие смогут принять как профессионалы, так и любители.

Ежегодно в гонке участвуют сотни человек. Например, в 2023 году приняли участие свыше 200 велосипедистов из пяти регионов Сибири. Ожидается, что в этом году мероприятие будет не менее массовым.

Сбор гостей и участников пройдет на базе "Локомотив" уже в эту субботу. Маршруты проложены по ленточному бору: круг 1,7 км для юных гонщиков и 11 км – для взрослых.