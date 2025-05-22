В Барнауле на ярмарке представят продукты алтайских производителей и изделия ручной работы

Помимо товаров, гостей ждут мастер-классы и анимация

22 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGc2HPE

Алтайский мед на ярмарке / Фото: amic.ru

24 мая 2025 года в честь Дня российского предпринимательства на пешеходной части улицы Мало-Тобольской в Барнауле пройдет ярмарка "Выбирай своё". Мероприятие продлится с 11:00 до 19:00, каждый сможет познакомиться с продукцией алтайских производителей, развлечься и поучаствовать в розыгрыше призов.

Что можно будет увидеть и попробовать?

Ярмарка покажет, насколько разнообразна продукция местных предпринимателей – здесь представят и натуральные фермерские продукты, и уникальные ремесленные изделия. Посетители познакомятся с новыми брендами, пообщаются с создателями товаров и смогут купить понравившееся.

На ярмарке будут:

художественно-декоративные изделия, сувениры и аксессуары ручной работы;

косметика и товары для здоровья;

сыры, масло, халва, фруктовые и медовые конфеты;

тизаны (фиточаи) на основе алтайских трав и ягод.

Какая программа ждет гостей?

Помимо торговых площадок, гостей ожидает насыщенная развлекательная программа:

танцы и вокальные выступления;

мастер-класс по джампингу;

интерактивы с ведущим;

вечером – диджей-сет.

Для детей подготовили отдельную зону с аниматорами, аквагримом, играми, мастер-классами, школой роботов и гигантской раскраской. Также будут работать фотозоны и креативные указатели.

Кто организует и зачем?

Ярмарку организует администрация Барнаула, а именно комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Цель – поддержать местных предпринимателей, дать им возможность продемонстрировать продукцию широкой публике и укрепить связь между производителями и покупателями.

Организаторы отмечают, что гордятся качеством продукции алтайских предпринимателей и считают, что эта ярмарка станет настоящим праздником для тех, кто ценит отечественные товары.

Вход свободный для всех желающих, без возрастных ограничений.

ООО "Мем Групп", ИНН 2225128606

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