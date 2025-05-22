В Барнауле на ярмарке представят продукты алтайских производителей и изделия ручной работы
Помимо товаров, гостей ждут мастер-классы и анимация
22 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGc2HPE
24 мая 2025 года в честь Дня российского предпринимательства на пешеходной части улицы Мало-Тобольской в Барнауле пройдет ярмарка "Выбирай своё". Мероприятие продлится с 11:00 до 19:00, каждый сможет познакомиться с продукцией алтайских производителей, развлечься и поучаствовать в розыгрыше призов.
Что можно будет увидеть и попробовать?
Ярмарка покажет, насколько разнообразна продукция местных предпринимателей – здесь представят и натуральные фермерские продукты, и уникальные ремесленные изделия. Посетители познакомятся с новыми брендами, пообщаются с создателями товаров и смогут купить понравившееся.
На ярмарке будут:
- художественно-декоративные изделия, сувениры и аксессуары ручной работы;
- косметика и товары для здоровья;
- сыры, масло, халва, фруктовые и медовые конфеты;
- тизаны (фиточаи) на основе алтайских трав и ягод.
Какая программа ждет гостей?
Помимо торговых площадок, гостей ожидает насыщенная развлекательная программа:
- танцы и вокальные выступления;
- мастер-класс по джампингу;
- интерактивы с ведущим;
- вечером – диджей-сет.
Для детей подготовили отдельную зону с аниматорами, аквагримом, играми, мастер-классами, школой роботов и гигантской раскраской. Также будут работать фотозоны и креативные указатели.
Кто организует и зачем?
Ярмарку организует администрация Барнаула, а именно комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Цель – поддержать местных предпринимателей, дать им возможность продемонстрировать продукцию широкой публике и укрепить связь между производителями и покупателями.
Организаторы отмечают, что гордятся качеством продукции алтайских предпринимателей и считают, что эта ярмарка станет настоящим праздником для тех, кто ценит отечественные товары.
Вход свободный для всех желающих, без возрастных ограничений.
ООО "Мем Групп", ИНН 2225128606Реклама
15:39:06 23-05-2025
Вот когда продовольственные ярмарки это интересно, а тут будет всё втридорого, для кого это рассчтано?