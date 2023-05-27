В Барнауле начали благоустройство одного из дворов по улице Молодёжной

Всего в Железнодорожном районе сейчас приводят в порядок четыре объекта из шести

27 мая 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле 27 мая во дворе дома № 62а по улице Молодёжной приступили к асфальтированию проездов и тротуаров, сообщили в мэрии.

Перед тем как приступить к укладке асфальта, рабочие в течение двух недель вели подготовительные работы: снимали старый слой, заменяли старые бордюры на новые и засыпали основание щебнем.

Всего в Железнодорожном районе сейчас благоустраивают четыре объекта из шести: ул. Молодёжная, 62а, ул. Телефонная, 38, ул. Телефонная, 52, ул. Восточная, 131. Остальные дворы, которые также преобразятся в этом году, находятся по адресам: ул. Солнцева, 9 и ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 6.

По словам главы Железнодорожного района Андрея Курышина, благоустройство дворов "выполняется хорошими темпами и на достойном уровне".