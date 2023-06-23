Автомобилей будет немного, так что успевайте

23 июня 2023, 18:05, ИА Амител LjN8KFpGX

EXEED RX / Фото предоставлено "Альбион-Моторс"

Одна из самых ожидаемых новинок года – EXEED RX* – скоро прибудет в Барнаул. Это модель ограниченной серии, всего 500 автомобилей, поэтому приобрести ее смогут только предусмотрительные водители. Официальный дилер EXEED "Альбион-Моторс" объявил о приеме предзаказов на кроссовер.

EXEED RX – это не просто автомобиль, а произведение искусства. Он сочетает в себе передовые технологии и инновационный дизайн.

Кузов кросс-купе отличается элегантными пропорциями и стремительным силуэтом. Безрамочная ромбовидная решетка радиатора, динамичное освещение и скрытые ручки дверей с электроприводом создают футуристический внешний облик "железного коня", который способен произвести впечатление на окружающих. Помимо изысканного дизайна, EXEED RX предлагает высокий уровень комфорта как для водителя, так и для пассажиров. Это возможно благодаря сверхотзывчивому шасси с подвеской, позволяющей регулировать жесткость амортизаторов.

EXEED RX / Фото предоставлено "Альбион-Моторс"

А система интеллектуального полного привода и выбор режима движения создают идеальный баланс комфорта, управляемости и безопасности на дороге.

Под капотом кроссовера EXEED RX двухлитровый турбированный мотор мощностью 249 л.с., семиступенчатая роботизированная коробка передач и максимальный крутящий момент 385 Нм. Габариты машины 4781*1920*1671 мм, а колесная база – 2800 мм. Этот автомобиль не только эстетически привлекателен, но и довольно вынослив.

"Альбион-Моторс" уже начал принимать предзаказы на EXEED RX. Не упустите свой шанс получить его – забронируйте уже сегодня и воплотите свои мечты в реальность.

EXEED RX / Фото предоставлено "Альбион-Моторс"

Кстати, на модель предоставляется семилетняя гарантия (или 200 тысяч км пробега).

EXEED Центр "Альбион-Моторс Калинина" (ООО "Альбион-Моторс")

пр-т Калинина, 15Е

+ 7 (3852) 50 22 50

albion-exeed.ru/rx

*EXEED RX ("Иксид ЭрИкс")

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