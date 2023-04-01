В Барнауле начали принимать заявки на путёвки в летние лагеря

При этом для некоторых категорий населения предусмотрено софинансирование части стоимости путёвки

01 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С 1 апреля в Барнауле стартовала заявочная кампания на покупку путёвок для детей в летние муниципальные загородные оздоровительные лагеря, сообщили в мэрии.

Это касается семи муниципальных лагерей: "Медвежонок", "Парус", "Спутник-2", "Маяк", "Дружных" и "Соснячок", пояснили в горадминистрации. Средняя стоимость 14-дневной путёвки определена в размере 26,6 тыс. рублей. Первая смена начнётся с 9 по 16 июня.

При этом для некоторых категорий населения предусмотрено софинансирование части стоимости путёвки:

гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим детей школьного возраста до 15 лет (включительно), – 12 500 рублей (в 2022 году было 6300 рублей);

гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющимся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений, – 5000 рублей (в 2022 году – 4350 рублей);

многодетным семьям, направившим на отдых в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей Алтайского края троих и более детей школьного возраста до 15 лет (включительно) – 25 000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка (в 2022 году – 23 700 рублей).

Купить путёвку можно в электронной форме можно на этом сайте. Проконсультируют о приобретении по телефонам: 8-913-212-6988, 56-90-25, 56-90-43.